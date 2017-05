Un débat à la radio pour succéder à Marion Maréchal Le Pen (FN)

Quatre candidats à l'élection législatives dans la 3° circonscription de Vaucluse débattent sur France Bleu Vaucluse. Ils briguent le siège de la députée Front National Marion Maréchal Le Pen qui ne se représente pas. Ils débattent durant une heure sur France Bleu Vaucluse

Quatre candidats à l'élection législatives dans la 3° circonscription de Vaucluse briguent le siège de la députée Front National Marion Maréchal Le Pen qui ne se représente pas. Ils débattent durant une heure face à Daniel Morin de France Bleu Vaucluse, en collaboration avec Vaucluse Matin et La Provence.

Débat entre : Laurence Cermolacce - Boissier (France Insoumise), Mina Idir (Parti Communiste Français), Hervé de Lepinau (Front National), Brune Poirson (La République En Marche)

Sont aussi candidats dans cette circonscription/ Bruno Cocaign (Europe Ecologie Les Verts), Emmanuel Cointot (Debout La France), Bertrand Helleu (Lutte Ouvrière), Philippe Maire (577 les Indépendants), Bernard Maurier (Le Trèfle – Les Nouveaux Ecologistes), Gilles Vève (Les Républicains - Union des Démocrates et Indépendants).

Le Parti Socialiste a retiré la candidature de Céline Valadier et ne présentera pas de candidat à l'élection législative dans cette troisième circonscription de Vaucluse.

Laurence Cermolacce - Boissier (France Insoumise), Brune Poirson (La République En Marche), Hervé de Lepinau (Front National), Mina Idir (Parti Communiste Français) sur le plateau de France Bleu Vaucluse à Carpentras © Radio France - Clara Bouchet

Les candidats de la 3° circoncription de Vaucluse ont réagi à la constitution du gouvernement d'Edouard Philippe. Hervé de Lepinau (FN) estime que "ce gouvernement est éphémère. Le patchwork ne va pas résister aux élections législatives**". Brune Poirson (la république En Marche) défend "le pragmatisme du gouvernement. Il y a une vraie volonté de **travailler ensemble pour apporter des solution concrètes aux citoyens et que d'ici cinq ans il n'y ait plus de votes aux extrêmes".

Laurence Cermolacce - Boissier (France Insoumise) estime que "les vauclusiens ne vont pas apprécier les mesures sur le travail, sans oublier la conception de l'Europe d'Emmanuel Macron. On se demande la main tendue à qui?" Mina Idir (Parti Communiste Français) s'interroge sur "le Premier Ministre qui a voté contre les lois quand Macron était au pouvoir. Tout le monde court à la main tendue mais ne resteront que ceux qui veulent construire une gauche de combat".

Pas de candidats PS ni LR au débat... c'est à l'image de la France

Hervé de Lepinau (FN) glisse que "le PS aujourd'hui, il s'appelle En Marche". Brune Poirson (En Marche) rétorque que "ce qui se passe ici sur ce plateau de radio, c'est ce qui passe en France: il n'y a pas de candidat PS et il n'y a pas de candidat LR. Les français sont épuisés des accords d'appareils. Le meilleur moyen de relancer le pays, c'est d'y aller tous ensemble. La montée du FN n'est pas inéluctable en Vaucluse." Mina Idir (Parti Communiste Français) lui conseille de ne pas prendre "les votes pour Emmanuel Macron pour des votes d'adhésion. Ce serait une terrible erreur politique".

Premier dossier à traiter: l'école, la moralisation de la vie politique, la loi-travail, les calamités agricoles

Laurence Cermolacce - Boissier (France Insoumise) estime que "l'école est la priorité des priorités. Pour tout: contre le chômage, la précarité pour trouver un emploi. L'école gratuite laïque doit garantir l'éducation de tous et la chance à tous. La cantine doit être gratuite. La culture doit être remise au centre".

Brune Poirson (La République En Marche), le "tout premier dossier est celui de la moralisation de la vie politique. Les citoyens en ont besoin et en ont envie". Hervé de Lepinau (FN) l'interrompt "c'est trop facile, la démagogie. Il y aura quoi dans votre loi?" Brune Poirson (La République En Marche) explique que "la retraite des députés sera alignée sur celle des citoyens. il n'y aura plus de régime spécial pour les députés"

Mina Idir (PCF) détaille deux priorités "abroger la loi El Khomri. Emmanuel Macron représente tout ce contre lequel nous nous sommes battus. Il faudra aussi s'attaquer à l'évasion fiscale. Nous serons dans l'opposition et dans la rue".

Hervé de Lepinau (Front National) a plusieurs dossiers à traiter s'il est élu député de cette troisième circonscription de Vaucluse: "d'abord réformer le régime des calamités agricoles après le gel noir qui a impacté la vigne, les abricotiers et les cerisiers. Ensuite le logement social: revoir la loi SRU car il est difficile de trouver un logement social en Vaucluse. Le parc ancien vétuste est à l'abandon. iI faut que la priorité soit la rénovation et non la construction. Dernière priorité: la dépendance, le handicap et une autre gestio du fond national pour l'autonomie qui sert de caise à outil financière au gouvernement pour financer le RSA".

Brune Poirson (La République En Marche) veut "redonner du pouvoir d'achat aux citoyens en supprimant la taxe d'habitation pour 90% des ménages. L'Etat compensera auprès des collectivités territoriales". Hervé de Lepinau (FN) l'interrompt: "ce n'est pas vrai! Vous avez ici des élus municipaux: l'Etat ne compense plus et les communes ont du mal à boucler leur budget".

Brune Poirson (La République En Marche) insiste avec une autre priorité: "supprimer les cotisations sociales sur la maladie et le chômage avec une augmentation de la CSG."

Mina Idir (PCF) conclut en se découvrant "peut-être un accord sur le logement avec M. de Lepinau. Il faut aussi appliquer la loi dans les commissions d'attribution des logements pour que chacun puisse se loger."

Les élections législatives auront lieu les dimanche 11 et 18 juin 2017