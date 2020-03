Un maire du Sud-Touraine refuse de réunir le nouveau conseil municipal pendant le confinement

Alors que les 30 000 nouveaux conseils municipaux élus au premier tour des municipales doivent se réunir d'ici dimanche prochain pour choisir officiellement les nouveaux maires, un élu d'Indre-et-Loire fait de la résistance. Gilles Bertucelli, maire sortant du village de Preuilly-sur-Claise, à l'extrême-sud de la Touraine, refuse de réunir les nouveaux conseillers municipaux pendant la période de confinement.

"Si je convoquais le nouveau conseil municipal, je ferais courir des risques à 20 personnes et à moi. Gilles Bertucelli

Celui qui est depuis dimanche maire intérimaire de la commune a écrit à la Préfète d'Indre-et-Loire jeudi matin, pour lui donner son point de vue, qu'il a aussi expliqué à France Bleu Touraine : "_Bien sûr que je pourrais organiser cette réunion dans la salle des fêtes en écartant suffisamment les gens les uns des autres, mais le problème n'est pas là. J'ai voulu donner l'exemple_. Il y a des mesures de confinement, il faut aller au bout des choses! Je suis chez moi, je suis diabétique. On nous a bien prévenu qu'il ne faut pas que les diabétiques attrapent cette maladie et je trouve que si je convoquais le nouveau conseil municipal, je ferais courir des risques à ces vingt personnes et à moi".

Gilles Bertucelli a reçu en début d'après-midi un appel téléphonique des gendarmes, lui demandant de venir chercher une lettre de la Préfète. Le maire intérimaire refuse d'aller chercher cette mise en demeure, mais il sait que la Préfète menace de réquisitionner les nouveaux élus pour qu'ils élisent le prochain maire avant dimanche. Pas de quoi effrayer Gilles Bertucelli : "Si la Préfète veut envoyer quelqu'un pour organiser cette première réunion du nouveau conseil municipal, je n'y vois pas d'inconvénient, mais moi je n'irai pas".

Si il n'organise pas cette réunion, Gilles Bertucelli risque la révocation, la suspension ou un an d'inéligibilité : des sanctions qui seraient sans effet sur lui puisqu'il n'était pas candidat un nouveau mandat.