Saint-Nazaire, France

Né en France, âgé de 36 ans, Valério Motta est Italien par son père.. Il a grandi à Paris et jusqu'à présent a surtout été impliqué dans la vie politique française. Militant au Parti Socialiste, il est le compagnon de la 1ère adjointe de Saint Nazaire Laurianne Deniaud et a notamment travaillé comme conseiller en communication auprès du PS. Aujourd'hui, il a monté son entreprise en conseil numérique, basée à Saint Nazaire. En 2013, il avait déjà suivi de près le scrutin italien; cette année, on lui a proposé d'intégrer la liste du parti de gauche dissident Libéri e Uguali emmenée par le président du Sénat, l'ancien juge anti-mafia, Pietro Grasso. Le trentenaire a dit banco car il se sent autant italien que français.

Il y a beaucoup d'Italiens, notamment à l'étranger qui sont inquiets par rapport à l'évolution de leur pays, au poids de l'extrême-droite, par rapport à la menace raciste. C'est important que d'autres voix sortent de ces élections" Valério Motta

La ciconscription européenne sur laquelle Valério Motta est candidat , va de la Russie au Portugal et compte plus de deux millions d'électeurs. Pour tenter de les convaincre, avec ses colistiers, il utilise beaucoup les réseaux sociaux . Cinq députés seront élus pour cette zone Europe.

Pour l'instant, les sondages créditent Libéri e Uguali de moins de 8% des voix mais le mode de scrutin, complexe car avec une partie de proportionnelle, peut réserver des surprises.