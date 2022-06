Législatives 2022 : soirée spéciale sur France Bleu La Rochelle dès 19h45

France Bleu La Rochelle vous fait vivre le second tour des Législatives ce dimanche 19 juin, dès 19h45, émission spéciale. Dans nos deux Charentes, 779 325 électeurs sont appelés à se rendre dans l'isoloir, pour élire les huit prochains députés. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h.

C'est l'heure du choix. Les 779 325 habitants des deux Charentes inscrits sur les listes électorales sont appelés à voter ce dimanche 19 juin, pour le second tour des Législatives. L'occasion de désigner les cinq prochains députés en Charente-Maritime. En Charente, ils seront trois à représenter le département dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Dans chaque circonscription, des duels.

Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce dimanche matin 8h, et jusqu'à ce soir 18h. Les résultats eux, sont attendus aux alentours de 20h. Arrivée progressive que vous pourrez vivre et suivre en direct sur France Bleu La Rochelle, émission spéciale dès 19h45. Vous entendrez des analyses, des réactions des perdants, des gagnants, ainsi que nos reporters, envoyés dans différentes circonscriptions, en Charente et en Charente-Maritime.

Les enjeux

Dans les deux Charentes, cinq duels opposent la coalition présidentielle au Rassemblement National (le RN arrivé en tête au 1er tour dans la 3e de Charente et la 5e de Charente-Maritime). Deux entre la majorité présidentielle et la Nupes (l'alliance de la gauche qui n'a maintenu que trois candidats au second tour). Enfin, dans la 1e circonscription de Charente-Maritime, toujours à part, un duel singulier : le député sortant divers gauche Olivier Falorni sera face à Jean-Marc Soubeste pour la Nupes. Cinq députés sortants vont tenter de conserver leur siège.

Sur le plan national, se posent plusieurs questions : le président aura-t-il la majorité absolue ? le RN va-t-il réussir à former un groupe (15 députés au moins) ? L'abstention sera également particulièrement scrutée pour ce scrutin. Election après élection, la participation est en baisse depuis les années 80. Au 1er tour dans nos deux Charentes, près d'un électeur sur deux n'est pas allé voter, 49,81% d'abstention dimanche dernier en Charente-Maritime et 49,79% en Charente.

Le détail des duels circonscription par circonscription

Charente-Maritime

1e circonscription : Olivier Falorni, divers gauche (député sortant) / Jean-Marc Soubeste, Nupes

2e circonscription : Anne-Laure Babault, coalition présidentielle / Nordine Raymond

3e circonscription : Jean-Philippe Ardouin, coalition présidentielle (député sortant) / Nathalie Collard, Rassemblement National

4e circonscription : Raphaël Gérard, coalition présidentielle (député sortant) / Pascal Markowsky, Rassemblement National

5e circonscription : Christophe Plassard, coalition présidentielle / Séverine Werbrouck, Rassemblement National

Charente

1e circonscription : Thomas Mesnier, coalition présidentielle (député sortant) / René Pilato, Nupes

2e circonscription : Sandra Marsaud, coalition présidentielle (députée sortante) / Marceau Rappasse, Rassemblement National

3e circonscription : Sylvie Mocoeur, coalition présidentielle / Caroline Colombier, Rassemblement National