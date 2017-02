Une campagne difficile pour Charlotte Marchandise

La rennaise Charlotte Marchandise qui a remporté la primaire citoyenne sur internet le 30 décembre dernier a du mal, pour le moment, à financer sa campagne et à trouver des parrainages pour sa candidature à l'élection présidentielle.

Après avoir été plébiscitée par les citoyens sur la primaire.org, l'adjointe à la ville de Rennes chargée de la santé est entrée en campagne pour l'élection présidentielle. Mais pour cela, il faut des moyens. Charlotte Marchandise a donc lancé un appel aux dons sur son site charlotte-marchandise.fr espérant récolter 300 000 euros, 200 000 au minimum pour pouvoir salarier une équipe de six personnes et financer ses déplacements dans la France entière. Pour le moment, les dons ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle attendait. Elle n'a pu récolter que 57 000 euros. "Je suis extrêmement inquiète et on va de toutes façons partir sur une campagne réduite par rapport à ce qu'on pensait il y a un mois".

Seulement 57 000 euros récoltés pour le moment Partager le son sur : Copier

Seulement 20 parrainages sûrs

Il faut aussi réussir à récolter les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature. La date limite est fixée au 17 mars. Pour cela Charlotte Marchandise s'appuie sur 1700 bénévoles prêts à aller chercher des engagements d'élus mais là aussi, c'est difficile. La candidate a notamment un gros déficit d'image par rapport à la plupart des autres candidats. "On a pour le moment 20 parrainages sûrs et une centaine en cours . On aurait un mois de plus, je serais sûre d'avoir les parrainages, on a un discours qui passe vraiment bien , là le temps est contre nous, c'est une course contre la montre" .