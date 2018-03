Ornans, France

Le code électoral est clair: lorsqu'il manque plus d'un tiers des membres d'un conseil municipal, il faut revoter. C'est le cas à Ornans, où un conflit oppose depuis plusieurs mois les partisans et les adversaires du maire LR Sylvain Ducret. Cette guerre intestine a provoqué une cascade de démissions, le seuil fatidique vient d'être franchi avec le départ d'un 13e conseiller. Le scrutin se tiendra le 22 avril pour le premier tour, et le 29 avril pour le second tour si nécessaire.

Parmi les démissionnaires, l'ancien maire d'Ornans et sénateur UDI du Doubs Jean-François Longeot. Il avait désigné Sylvain Ducret comme son successeur et lui avait cédé le fauteuil de premier magistrat en cours de mandat, début 2016. Aujourd'hui il se positionne clairement en opposant, dénonçant la politique menée par son dauphin...

Jean-François Longeot ne sera pas tête de liste

Jean-François Longeot était l'invité de France Bleu Besançon ce lundi matin. "Je ne serai pas tête de liste pour cette élection partielle" dit-il, "mais je n'exclus pas, si le programme et la tête de liste me conviennent, de figurer sur une liste face à Sylvain Ducret". Et Jean-François Longeot parle déjà de 2020. Il se pose en dernier recours, "si les choses ne se sont pas arrangées, notamment la mise en place du plan de circulation et les relations entre la ville d'Ornans et la Communauté de Communes Loue-Lison". Sylvain Ducret de son côté ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant.

