Vannes : Elections Municipales 2020, les cartes sont rebattues

3 candidats se détachent pour l'élection au poste de maire de Vannes en 2020. David Robo, le maire sortant. Il a démissionné des Républicains en 2017. Patrick Le Mestre, investi par En Marche et Simon Uzenat, conseiller municipal d'opposition, soutenu par le PS et Europe Ecologie Les Verts.

Vannes, Morbihan, France

Un second tour le 22 mars 2020 avec ces 3 listes n'est pas exclu. C'est ce que pense David Robo et c'est que qu'espèrent ardemment Patrick Le Mestre et Simon Uzenat. En 2014, David Robo avait été élu dès le premier tour, avec près de 53 % des voix. Il devançait largement Simon Uzenat qui ne totalisait que 21 % des suffrages. Mais voilà, 2017 et Emmanuel Macron sont passés par là. Le clivage traditionnel droite-gauche a sauté. Les partis traditionnels, Les Républicains et le Parti Socialiste notamment, ont perdu du terrain au profit de La République en Marche, le parti présidentiel.

Je n'ai jamais réclamé le soutien de LREM, dit David Robo

Tout le monde s'attendait à ce que David Robo, un proche du premier ministre Edouard Philippe, obtienne, sinon l'investiture, du moins le soutien de La République en Marche. David Robo se défend avoir réclamé cette investiture, alors qu'on le présentait depuis de longs mois comme "Macron compatible". David Robo répond : "Je ne me suis jamais jeté dans les bras d'Emmanuel Macron". Alors le maire sortant qui précise "ne pas aimer les entre soi et préférer parler aux vannetais" précise qu'il est "encore au travail avec son équipe, même si le temps du programme arrive". Il présidera d'ailleurs une première réunion d'une centaine d'habitants le 23 septembre "pour discuter des projets pour Vannes".

Il ne faut pas appuyer sur le bouton pause, précise David Robo.

En terme de bilan, David Robo, évoque : le tunnel de Kérino au sud de la ville, le casino, le projet de street art "Dédale", la rénovation du centre commercial du quartier Kercado, le maraichage bio pour fournir en fruits et légumes les maternelles de la ville. En réponse à ses opposants qui le définissent "comme écolo de la dernière heure", il répond : "zérophyto, 1200 arbres plantés pendant le mandat, le maraichage bio annoncé dès janvier 2018".

La sécurité, notamment la lutte contre les trafics de drogue, comme ici à Kermesquel, sera un des enjeux des prochaines municipales à Vannes © Radio France - François Rivaud

La sécurité sera un des enjeux forts des prochaines municipales à Vannes, estime Simon Uzenat

Reste le dossier sensible du moment : le trafic de drogue, qui gangrène certains quartiers vannetais. David Robo estime que la lutte contre les dealers est difficile. Les trafics se déplacent en fonction des actions policières. Dernier exemple en date, l'installation des guetteurs et vendeurs de stupéfiants dans un parc en lisière de la ville. Sur ce point, le maire de Vannes loue le travail en commun effectué par la police municipale et la police nationale.

En terme de sécurité, le maire sortant n'en fait pas assez, estime Simon Uzenat, qui se présente à gauche

"Il n y a pas de solution magique", ajoute Simon Uzenat, mais déjà si on ajoute des moyens humains, sur le terrain, ce sera mieux". Simon Uzenat voudrait que les postes de police dans les quartiers Kercado et Ménimur soient ouverts tous les jours. "Il faut aussi élargir les domaines d'intervention de la police municipale" précise le conseiller municipal d'opposition. "On parle là de reconquête républicaine des quartiers".

Simon Uzenat, est soutenu par le Parti Socialiste, les Verts, GénérationS ou encore Cap 21. Une candidature hors des appareils politiques. Son credo pour cette campagne des municipales à Vannes : l'hyperproximité, le travail de terrain, la transparence.

Mais comment l'emporter dans une ville qui n'a pas la réputation d'être historiquement de gauche ?

Vannes n'est pas historiquement parlant, une ville de gauche © Radio France - François Rivaud

A cela Simon Uzenat répond : "Ce n'est pas le problème. La majorité actuelle est à bout de souffle. C'est la fin d'un cycle. Le paysage politique a changé".

La République en Marche veut dépasser les clivages partisans

Entre David Robo et Simon Uzenat, Patrick Le Mestre, investi par La République en Marche, espère bien trouver sa place. Celui qui est doyen de la faculté de droit jusqu'au 19 septembre, a été investi début juillet. Novice en politique, il a connu à l'âge de 22 ans, une seule expérience de conseiller municipal, en 1983 à Guémené sur Scorff. Dès cet été il a commencé le travail sur le terrain. Il est allé à la rencontre des habitants. Il bénéficie déjà de soutiens d'élus en place, comme Pierre Le Bodo, le président de l'agglomération de Vannes et Nicolas Le Quintrec, conseiller municipal. L'objectif de Patrick Le Mestre pour constituer son équipe : "Dépasser les clivages partisans". "Etre candidat de La république en Marche, dit t-il, c'est une autre idée de faire de la politique". S'il concède que David Robo "a un matelas de sécurité, car il est présent sur le terrain, les cartes sont rebattues à Vannes".

Une 4 ème liste est en cours de constitution à Vannes. Celle du Rassemblement National. En 2014, le Front National avait pratiquement atteint la barre des 10 %. Selon Gilles Pennelle, conseiller régional de Bretagne et membre du bureau national du Rassemblement National, "le RN présentera une liste à Vannes. La commission nationale d'investiture se prononcera probablement fin septembre".