"Venez voter dimanche, n'ayez pas peur" lance Jean-Claude Aurousseau, le président de l'AMRF en Creuse

Un point d'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique, les électeurs invités à venir avec leur propre stylo pour émarger, Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur a pris lundi soir une circulaire pour assurer la sécurité du vote et des mesures de précautions sanitaires pour le premier tour des élections municipales. Qu'en pense Jean-Claude Aurousseau, maire de Genouillac et président de l'Association des Maires Ruraux de France en Creuse ? Retrouvez son interview ici.

Jean-Claude Aurousseau se veut rassurant. "Il ne faut pas faire de psychose ! Moi j'invite les électeurs à rester sereins et à venir faire leur devoir civique". A la mairie de Genouillac, où se déroulera le scrutin, les électeurs auront à disposition un point d'eau. Ailleurs, dans les mairies ou salles qui n'en sont pas équipées, "le ministère mettra à disposition du gel hydro-alcoolique". Christophe Castaner recommande également aux mairies d'aménager les bureaux de vote afin d'éviter les situations de promiscuité prolongée. Là encore, cette préconisation n'inquiète pas Jean-Claude Aurousseau. "Je recommande aux gens de ne pas venir tous voter entre 11h et 13h, aux périodes d’affluence. Dans nos petites communes, il y a pas beaucoup de queue, donc ça devrait bien se passer". Quant aux électeurs qui profitent du scrutin pour discuter , et bien "on les invitera à aller discuter dehors".