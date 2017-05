Véronique Massonneau ne sera pas candidate "En marche" aux législatives

Véronique Massonneau, députée écologiste sortante de la 4ème circonscription de la Vienne, annonce qu'elle ne sera pas candidate aux législatives sous l'étiquette de la République en Marche. Elle préfère rester fidèle à son équipe et à ses valeurs. Tant pis si ça complique sa réélection en juin.

La nouvelle est désormais officielle ce jeudi 11 mai 2017 : Véronique Massonneau ne portera pas les couleurs de la République en marche aux prochaines législatives de juin 2017 dans la 4ème circonscription de la Vienne. La candidate sortante, élue sur une alliance Verts-PS en 2012 a retiré son adhésion au nouveau parti de la majorité présidentielle.

Approchée il y a quelques mois par Philippe Chadeyron, le référent En marche dans la Vienne, la députée du Nord-Vienne a pris le temps de réfléchir. Elle précise à France Bleu Poitou qu'elle a effectivement "été tentée par l'investiture en Marche qu'elle a adhéré à la dernière minute mais qu'elle est revenue sur sa décision. Bien sûr que la dynamique du nouveau parti l'intéressait. Mais à Paris, "on" la pressait de se présenter sous la nouvelle étiquette REM (République en marche, NDLR) sans son suppléant, le socialiste Pierre Lantier, ce à quoi elle se refuse.

"Oui, on m'a pressé pour que je change de suppléant. Ils (les membres de l'équipe d'En Marche à Paris) le trouvaient trop à gauche. Et je dois avouer que cette demande m'a profondément blessée. Je n'oublie pas que j'ai été élue sur une alliance avec le PS et que Pierre (Lantier) a joué tout son rôle. Il s'est engagé à mes côtés. Toute notre équipe a fait le travail sur le terrain pendant 5 ans. Et à aucun moment je n'ai pensé me séparer de Pierre ou de mon équipe. Tant pis ! Je préfère rester fidèle à mes valeurs."