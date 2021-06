VIDÉO - Élections départementales : la presse régionale décrypte les enjeux en Haute-Vienne et en Corrèze

Quels sont les grands enjeux des élections départementales en Haute-Vienne et en Corrèze, et qui sont les forces en présence dans ces deux départements ? ce sont les questions que nous avons décryptées ce vendredi matin sur France Bleu Limousin avec nos confrères de la presse régionale. Extraits...

C'est dans un peu plus d'une semaine que les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections départementales. Mais les forces en présence risquent de semer le trouble chez les électeurs notamment en Haute-Vienne où la gauche qui détient le département part plutôt désunie . Les écologistes et la France insoumise ayant décidé de faire bande à part. "Je n'ai jamais vu autant de divers et face à ça autant d'unions c'est un véritable éparpillement " explique le politologue Pascal Plas . Avec Annaick Demars de France 3 Limousin, Sébastien Péjou du groupement des radios associatives et Eric Porte du journal La Montagne revivez les grands moments de cette émission spéciale.

En Haute-Vienne, la droite pour sa part est unie mais avec un nombre de candidats insuffisants pour être présents dans tous les cantons.

Une gauche fracassée en Corrèze

En Corrèze, la gauche se lance dans ces départementales encore plus désunie qu'en Haute-Vienne avec des accrocs même entre les socialistes et communistes constate Eric Porte du journal La Montagne et forcément on ne peut pas s’empêcher de tourner les yeux vers le canton Midi Corrézien où la gauche ne présente aucun candidat face à Pascal Coste, le président sortant LR du conseil départemental de la Corrèze.

Le rassemblement national en embuscade

Le rassemblement national présente moins de candidats pour ces départementales qu'en 2015 mais avec une volonté de compter sur ces élections. Pour le RN l'objectif est de préparer surtout l'échéance électorale de 2022 avec l'élection présidentielle.

La candidature de Claude Chirac : une dynamique pour la droite

En Corrèze la majorité sortante de droite peut aussi compter sur la candidature de Claude Chirac pour être un moteur dans cette élection. Sa candidature est aussi un bon moyen de faire parler de la Corrèze dans les médias nationaux