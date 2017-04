VIDÉO - Présidentielle : l'immigration vue par les candidats

Quotas d'immigrés, remise en cause du regroupement familial ou du droit du sol, durcissement des conditions d'obtention de titres de séjours ou accueil digne des réfugiés... Décryptage et propositions des candidats à la présidentielle.

Explications et programmes des candidats

Problématique et décryptage

Si la France a été jusqu’à la fin des années 1960 un pays d'immigration massive, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chaque année en moyenne 200.000 étrangers obtiennent un titre de séjour dans le pays, ce qui représente 0,3% de la population française. On est loin du "grand remplacement" brandi comme une menace par plusieurs candidats à la présidentielle. Ce taux d'immigration est d'ailleurs en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE.

Le premier motif d'admission est l'immigration familiale, incluant le regroupement familial et le rapprochement de conjoints. Elle représente plus de 40% des entrées avec 88.000 titres délivrés en 2016. Les études constituent la deuxième porte d'entrée des étrangers sur le territoire avec plus de 70.000 visas étudiants. En France aujourd’hui, plus d’un étudiant sur dix est étranger.

Troisième motif d'entrée en France, les titres de séjour accordés pour raison humanitaire. Il s'agit principalement des demandes d'asiles. L'an dernier selon l'OFPRA, 85.000 dossiers ont été enregistrées (+6,5% en un an) et plus de 26.000 réponses positives délivrées (+35,1%). La plupart des demandeurs fuyaient la gare et/ou la misère au Soudan, en Afghanistan, en Haïti, en Albanie et en Syrie. L'immigration économique reste quant à elle marginale : elle représente moins de 20% des flux migratoires. En 2016, elle a concerné un peu plus de 22.000 personnes.

En 2016, la part des immigrés (personnes résidant en France nées étrangères à l'étranger et ayant ou non obtenu la nationalité française, selon la définition de l'INSEE) dans la population française est évaluée à 5,8 millions de personnes, soit 8,9% de la population. La France se classe ainsi au 17e rang mondial pour sa part d'immigrés dans la population, loin derrière l’Allemagne ou les États-Unis (13%).

Les propositions des candidats

La fracture sur les questions d'immigration est assez nette : droite et gauche s'opposent sur le sujet depuis des années. Ainsi Marine Le Pen veut-elle "arrêter l'immigration", ou du moins la réduire à 10.000 entrants annuels, soit 20 fois moins qu'aujourd'hui. Les quotas d'immigrés sont également la solution proposée par François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan, qui laisseraient décider chaque année le Parlement du volume de nouveaux entrants, selon la capacité d'accueil. Tous les autres candidats se disent opposés à ces quotas alors que François Asselineau envisage de soumettre au référendum toutes les questions d'immigration.

Pour réduire la "pression migratoire", Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan proposent de durcir les conditions du regroupement familial ou du droit d'asile. De leur côté, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou Jacques Cheminade souhaitent au contraire d'assouplir les règles afin de garantir un "accueil digne" pour tous. Benoît Hamon propose quant à lui des "visas humanitaires" pour les réfugiés quand Nathalie Arthaud et Philippe Poutou se prononcent en faveur de la régularisation de tous les sans-papiers.

Enfin sur la nationalité française, Marine Le Pen propose la suppression pure et simple du droit du sol et la fin de l’acquisition automatique de la nationalité par mariage alors que François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan l'accorderaient sous conditions. Les huit autres candidats ne remettent pas en cause ces questions.