Vidéo - La liste Nîmes en mieux veut 100 policiers municipaux supplémentaires dans les 3 ans

La campagne des municipales à Nîmes bat son plein. Yvan Lachaud, tête de liste de "Nîmes en vieux" a fait la proposition pour garantir plus de sécurité d'embaucher dans les 3 ans 100 policiers municipaux supplémentaires. "On trouvera les moyens financiers" promet-il.

Nîmes, France

La campagne des municipales à Nîmes est bien lancéeavec cette coïncidence, Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier dévoilaient ce mardi, quasiment à la même heure mais pas au même endroit une partie de leur programme. "Nîmes en mieux" d'un coté "Choisissons Nîmes" de l'autre. Sans surprise, les deux hommes, compères en 2014, l'un à l'agglo, l'autre à la mairie, continuent en vue de la prochaine bataille des municipales à n'être d'accord sur rien.

Il faut de toute urgence se transformer en communauté urbaine

Le président de Nîmes-Métropole, Yvan Lachaud, veut aller plus vite et plus loin. "Il faut que Nîmes-Métropole passe en communauté urbaine", (7,5 M€/An d'aide de l'état). "le plan local d'urbanisme devient communautaire et les maires conservent leur droit de véto" précise-t-il. "Trop compliqué et en l'état, les maires perdent de leur pouvoir", lui répond Franck Proust pour choisissons Nîmes.

100 policiers municipaux et nous pouvons les financer

Autre proposition du candidat Yvan Lachaud dans le domaine de la sécurité, l'augmentation des effectifs de la police municipale à Nîmes. 160 actuellement, ils passeraient à 260.