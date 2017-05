VIDEO - Législatives : en Corrèze, un candidat sort un morceau de rap pour faire parler de lui

A une dizaine de jours du premier tour des élections législatives, Jean-Marc Comas, candidat sur la 2e circonscription de la Corrèze, a trouvé une manière originale de se faire entendre. Il vient de publier une vidéo où il interprète une chanson de rap.

Pas facile quand on est un "petit" candidat aux élections de faire parler de soi. Qu'à cela ne tienne, Jean-Marc Comas a trouvé la parade pour se faire entendre. Ce médecin, centriste, adjoint à la culture au maire de Brive, se lance sans étiquette aux législatives sur la 2e circonscription de la Corrèze où 14 candidats sont en lice.

"Si vous saviez mes frères où sont les vraies racailles"

Depuis ce mardi, il fait le buzz grâce à une vidéo où on le voit interpréter une chanson de rap. On vous laisse libre de juger les paroles, le rythme et les rimes. Reste que l'effet est réussi pour se démarquer et "toucher un public plus jeune", dans ce titre où il dénonce ce qu'il appelle "la féodalité de la Corrèze. Il y a une oligarchie." Mais qu'est-ce que la féodalité ? "Un parti politique qui est tenu par une quantité minimale de personne, et qui va donner des directives qui seront suivies par les autres, attendant eux-mêmes leur place pour grimper à l'échelon des responsabilités locales." Lui qui a un temps brigué l'investiture de l'UDI fait aussi état de pression avec le maintien de sa candidature dans le titre à découvrir ci-dessous.