VIDÉO - Les candidats aux élections législatives dans les Charentes

Les 11 et 18 juin prochain, les électeurs sont appelés à élire leurs députés. En Charente et en Charente-Maritime, 113 personnes sont candidates aux élections législatives. Et quatre députés sur huit sont candidats à leur propre succession.

Le plus jeune candidat aux élections législatives en Charente et Charente-Maritime a 21 ans, le plus âgé en a 74. Les 11 et 18 juin prochain, les électeurs charentais devront choisir entre les 113 candidats à la députation. Sur les huit députés sortants, la moitié sont candidats à leur propre succession. Parmi eux, l'ancien socialiste Olivier Falorni se représente dans la 1re circonscription de Charente-Maritime, et Martine Pinville, ancienne secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Artisanat sous l'ère François Hollande, dans la 1re circonscription de Charente. Le républicain Dominique Bussereau ne se représente pas dans la 4e circonscription de Charente-Maritime. C'est Loïc Girard, maire de Gémozac, qui reprend les couleurs de Les Républicains.

Retrouvez aussi tous les candidats aux élections législatives en entrant le nom de la commune qui vous intéresse dans ce moteur de recherche.