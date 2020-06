VIDÉO - Municipales à Forbach : le débat des têtes de liste au second tour

A Forbach, le débat de 2e tour des élections municipales 2020 aura lieu avec les quatre candidats encore en lice.Alexandre Cassaro, Éric Diligent, Christian Peyron et Thierry Homberg briguent la succession de l'ancien maire socialiste Laurent Kalinowski.

À Forbach, il y aura une quadrangulaire pour le second tour des élections municipales 2020 du 28 juin. Quatre candidats se sont qualifiés pour le second tour et brigueront la succession de l'ancien maire socialiste Laurent Kalinowski. Aucun accord n'a été trouvé entre les protagonistes du premier tour de l'élection municipale.

Les électeurs devront donc choisir entre Alexandre Cassaro, candidat LR soutenu par LREM, arrivé en tête avec 21,7% des voix, devant deux candidats divers droite, Éric Diligent, 19,32% et Christian Peyron, 15,34% et le candidat divers gauche et ancien 1er adjoint Thierry Homberg.

Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen, qui n'a pas réussi à atteindre les 10% des suffrages, ne sera pas présent au second tour.

Au 1er tour l'abstention a été très forte : avec seulement 32% de participation, moins d'un électeur sur 3 s'est rendu aux urnes le 15 mars dernier.

Les dossiers prioritaires

L'emploi et l'attractivité de la ville sont les premiers défis à relever. Le taux de chômage est de 11,4%. Avec de nombreux magasins vides en centre-ville, la commune compte l'un des taux de vacance commerciale les plus élevés de France : 23%.

Autres préoccupations : la santé et le manque de médecins généralistes mais aussi de lits en réanimation. L'environnement également s'impose comme une thématique incontournable depuis la crise sanitaire et notamment le peu de pistes cyclables pour les vélos.

