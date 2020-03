VIDÉO - Municipales à Forbach : vivez le débat France Bleu - France 3

Forbach, 21.600 habitants, est la ville la plus peuplée de Moselle-Est et il y a dans ces municipales 2020 un nombre record de candidats qui se présentent - 8 - pour succéder au maire sortant PS Laurent Kalinowski, qui renonce à briguer un 3e mandat.

8 listes à Forbach, un record

Eric Diligent (Divers droite), liste Forbach notre passion

Lucien Terragnolo (Rassemblement national), liste Forbach bleu marine

Anthony Thiel (Divers gauche), liste Osons Forbach

Christian Peyron (Divers droite), liste Forbach-avenir

Alexandre Cassaro (Union centriste), liste Un nouveau départ pour Forbach

Florian Philippot (Extrême-droite), liste Pour Forbach

Thierry Homberg (Divers gauche), liste Avec vous pour Forbach

Aziz Bendaouadji (Divers), liste Nous sommes Forbach

Le débat en vidéo

Le débat est animé par Christophe Gomond (France3) et Cécile Soulé (France Bleu).

Les enjeux du scrutin

La gauche part divisée avec d'un côté Thierry Homberg, 1er adjoint de Laurent Kalinowski et Anthony Thiel, ex-directeur de cabinet du maire, qui a son soutien.

Les électeurs ont plus de choix à droite avec 5 candidats du centre droit à l'extrême droite. Alexandre Cassaro a la particularité d'être conseiller régional LR mais soutenu dans ces élections par LREM.

Puis deux candidats divers droite : le conseiller municipal d'opposition Eric Diligent, déjà candidat il y a 6 ans et le vétérinaire Christian Peyron, qui s'était présenté en 2008.

A l'extrême droite, Lucien Terragnolo pour le Rassemblement national et Florian Philippot, ex-RN et président des Patriotes, c'est sa 2e candidature aux municipales à Forbach.

Enfin, le 8e candidat, sans étiquette, Aziz Bendaouadji est issu de la société civile.

Les chantiers pour la ville

Depuis la fermeture des mines (la dernière a fermé en 2004 dans le bassin houiller), Forbach a du mal à rebondir. Le taux de chômage est de 11,4%, 3 points au-dessus de la moyenne régionale (8,3%). Avec de nombreux magasins vides en centre-ville, la commune compte l'un des taux de vacance commerciale les plus élevés de France : 23%. L'emploi et l'attractivité de la ville sont les premiers défis à relever mais il y aussi la question de l'accueil des migrants qui fait débat dans la sous-préfecture de Moselle. Dans les préoccupations quotidiennes des Forbachois, on retrouve aussi la question de la santé et du manque de médecins généralistes.