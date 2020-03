VIDEO - Municipales à Strasbourg : suivez le débat France Bleu - France 3

Six têtes de liste aux élections municipales à Strasbourg sont les invitées de France Bleu et France 3 Alsace ce mercredi. Suivez le débat en vidéo à partir de 21h.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Alsace et France 3 vous proposent des débats avec les candidats des principales villes de la région. Ce mercredi, coup de projecteur sur Strasbourg. Suivez le débat en vidéo en direct à partir de 21h05.

Les candidats invités au débat

Alain Fontanel , LREM, liste "100% Strasbourg"

, LREM, liste "100% Strasbourg" Catherine Trautmann, PS, liste "Faire ensemble"

PS, liste "Faire ensemble" Jeanne Barseghian , EELV, liste "Strasbourg écologiste et citoyenne"

, EELV, liste "Strasbourg écologiste et citoyenne" Hombeline du Parc , RN, liste "Rassemblement pour Strasbourg"

, RN, liste "Rassemblement pour Strasbourg" Jean-Philippe Vetter , LR

, LR Kevin Loquais, LFI, liste "Strasbourg en commun"

Le débat en vidéo

Le débat est animé par Lucile Guillotin (France Bleu Alsace) et Marie Pouchin (France 3 Alsace).

Les enjeux des municipales à Strasbourg

Les élections municipales 2020 à Strasbourg sont d'ores-et-déjà fertiles en surprises et rebondissements. La succession de Roland Ries est ouverte, briguée par deux membres de l'équipe municipale. Le premier adjoint Alain Fontanel, investi par La République en marche, a reçu le soutien du maire sortant. Candidate également, Chantal Cutajar, adjointe chargée de la démocratie locale, se présente avec la liste Citoyens engagés.

La sensation de la campagne, c'est le retour de Catherine Trautmann pour la liste socialiste, en remplacement de Mathieu Cahn. Le sondage BVA pour Europe 1 et Orange du 27 février place l'ancienne maire en troisième position et en capacité de se maintenir au second tour. L'enquête met les listes LREM et EELV au coude à coude. C'est la conseillère municipale Jeanne Barseghian qui mène la liste écologiste.

Parmi les autres candidats en capacité de jouer un rôle, l'ancien colistier de Fabienne Keller, Jean-Philippe Vetter, pour Les Républicains, et Hombeline du Parc, pour le Rassemblement national.

Selon le dernier sondage BVA, 42 % des Strasbourgeois placent la sécurité en tête de leurs priorités, puis l'environnement. Les transports et la place des cyclistes sont également des thèmes majeurs de la campagne électorale strasbourgeoise.

Les autres candidats à Strasbourg :

Mathieu le Tallec, liste "Strasbourg 100% services publics"

Clément Soubise, Nouveau parti anticapitaliste,

Patrick Arbogast, liste "Egalité active"

Louise Fève, tête de liste Lutte Ouvrière

