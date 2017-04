VIDÉO - Présidentielle : vos idées pour mieux vous déplacer demain

BOX POPULI - Pour les internautes de France Bleu, les déplacements du futur se feront en véhicules hybrides ou électriques, en covoiturage entre salariés d'une même entreprise et en transports en commun (gratuits si possible).

Dans le cadre de Box Populi, France Bleu vous donne la parole et cette semaine, nous vous avions demandé vos idées pour mieux vous déplacer demain, voici les propositions recueillies sur les pages Facebook de vos radios locales. C’est Vincent Yvonne sur Francebleu.fr qui résume le mieux l’esprit de ces idées : "Il faut se servir de toutes les possibilités et les rendre simples à utiliser.” Des idées toujours exprimées avec, en toile de fond, le souci de faire des économies et de réduire la pollution.

1/Plus de véhicules électriques (ou hybrides)

Dans l’Hérault, Jacques Jullian en est sûr : le véhicule du futur est hybride. "ll faut interdire à la vente tout véhicule neuf qui n'est pas à minima hybride !”. En Alsace, Benoît Kayser, utilisateur d’un véhicule électrique depuis 2012, assure que LA solution serait que chaque employeur mette à disposition des prises de courant sur les parkings des entreprises, "des prises secteur toutes simples à 10 euros". Et il précise : “Cela rendrait possible la recharge de voitures électriques, même ainsi, en charge lente. Cela rendrait pertinent d'utiliser un véhicule électrique pour tous ces employés qui ne le font pas aujourd'hui car éloigné à une distance "un peu limite" par rapport à l'autonomie.” Jean Dupuis écrit quant à lui sur Francebleu.fr qu'il faudrait étendre les dispositifs qui permettent de louer des voitures électriques rechargeables dans les grandes villes.

Ce qui existe déjà : des départements encouragent la voiture électrique, en installant des bornes de recharge publiques. C'est le cas par exemple des Landes, de l'Indre et du Cher. D'autres vont jusqu'à proposer des voitures électriques en auto-partage. L'expérience des Autolib' parisiennes fait des petits, notamment dans l'agglomération du Mans. Mais aussi en zone rurale, comme dans le nord de la Mayenne !

2/Des transports en commun plus malins voire gratuits

Pourquoi ne pas rendre les transports en commun gratuits ? C’est la solution avancée par Marmo73 sur le compte Twitter de France Bleu Pays de Savoie. C’est aussi ce que propose Sandrine Henry, en Alsace et encore d'autres internautes sur les pages Facebook de France Bleu. Sans aller jusqu'à la gratuité, Ariane envisage, elle, un système d’abonnements en fonction des revenus et de l’âge. Autre idée pour encourager l’utilisation des transports en commun, dans le Nord, Jimmy Porrini propose de “développer les parkings-relais en périphérie des villes, en les faisant gratuits”. Sur la côte d’Azur, JM Plombier reprend cette idée de parking relais et suggère une formule parking-trajet dans l’agglomération niçoise.

Reste à savoir par où pourraient passer les bus : “des transports publics qui desservent les zones d'activité” insiste Jimmy le Nordiste. Entre transports en commun et solidarité avec les seniors, Michèle Ryon propose “des navettes pour emmener les personnes âgées isolées dans les villages faire les courses ou aller chez le médecin, le dentiste etc”.

Ce qui existe déjà : la gratuité des transports en commun est déjà une réalité dans certaines villes, surtout petites ou moyennes, comme Châteauroux (76.000 habitants) depuis 2001, Castres, Muret… Niort devrait embrayer en septembre. A Dunkerque (200.000 habitants), la gratuité totale est prévue pour 2018, mais elle se limite pour l’instant aux week-ends et aux jours d’alerte pollution. Et quand les transports ne sont pas au rendez-vous, certains ont déjà trouvé la solution : dans l'agglo de Toulouse, on se remet au stop !

3/Du covoiturage or-ga-ni-sé

En Bretagne, Gilles Braga loue les bienfaits du covoiturage, "c'est très bien". C’est aussi le cas de Jocelyne Sellier, à Belfort. Elle rappelle que "le covoiturage c'est sympa". Quant à Vincent Yvonne, il imagine “Pourquoi ne pas organiser le covoiturage au sein de l'entreprise ?".

Ce qui existe déjà : En un peu plus de 10 ans, le site Blablacar a fédéré plusieurs millions de membres en France, qui pour partir en week-end ou aller rendre visite à leur grand-mère, partagent leur habitacle avec des inconnus. Certains l’utilisent également pour se rendre au travail. Des sites internet et des applications dédiés existent aussi pour les trajets dodo-boulot-dodo. A Mérignac, près de Bordeaux, une expérimentation est menée pour réduire les bouchons : laisser les co-voitureurs circuler sur les voies de bus.

4/Moins de déplacement (et oui !)

Oui, vos propositions nous ont parfois étonnés. Mais après tout, c'est peut-être vrai que le secret pour mieux se déplacer dans le futur cela pourrait être de moins se déplacer. C'est ce que propose la Toulousaine, Séverine Dubois Smolikowski. Pour elle, il faudrait faciliter le télétravail et encourager les commerces de proximité. Les modes de transport doux reviennent régulièrement sur les pages Facebook. Ainsi, à Antibes, Maria Bony, cycliste, dénonce l’absence de sécurisation de la piste cyclable du bord de mer “qui est extrêmement dangereuse”. Elle glisse au passage un petit message à la gendarmerie nationale : “je suis dans un bouchon à l'heure actuelle entre Antibes marina-baie-des-anges et là qu'est-ce que je vois un automobiliste impatient qui emprunte cette piste cyclable pour dépasser la file des véhicules et là bien sûr aucun gendarme pour le verbaliser en espérant comment message soit lu."

Ce qui existe déjà : En 2015, plus de 4 millions de salariés français pratiquaient le télétravail, sur les bases d'une loi vieille de 15 ans. La loi El Khomri (dite "loi Travail") adoptée le 8 août denier, prévoit de revoir les règles régissant le travail à distance. En décembre, syndicats et patronat ont entamé à reculons une négociation avec trois mois de retard sur le planning prévu. Dans la pratique, les entreprises devraient pour l'instant continuer à avancer via des accords internes.

Les propositions des candidats

Comme les internautes de Francebleu.fr, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle se prononcent pour le développement des transports en commun, c'est le cas de François Asselineau ou encore Nicolas Dupont-Aignan qui voudrait des réseaux de transports propres jusqu’au niveau intercommunal. Philippe Poutou réclame la gratuité des transports en commun de proximité, Jacques Cheminade une "politique des transports publics" et Marine Le Pen veut “l’égalité d’accès aux services publics des transports sur le territoire”. Et dans son programme Emmanuel Macron propose la modernisation des réseaux existants plutôt que la construction de nouveaux.

Une des mesures avancées par les candidats dans le domaine des transports, c'est la limitation, voir la fin, de la circulation des véhicules diesel en France. C’est ce que veut Jacques Cheminade ou encore François Fillon et cela passe par un rapprochement de la fiscalité du diesel et de l’essence pour Jean Lassalle, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi la position d'Emmanuel Macron qui penche pour un système de bonus/malus en faveur des véhicule électriques ou peu polluants. Même proposition de Nicolas Dupont-Aignan alors que Marine Le Pen s’oppose de son côté à une augmentation de la fiscalité sur le diesel qui aurait un impact négatif sur les ménages.

La renationalisation des autoroutes est un point du programme de Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi François Asselineau qui souhaite “poser le principe constitutionnel de la propriété publique (...) de la SNCF, des autoroutes”. La mise en concurrence prévue de la SNCF est évoquée par plusieurs candidats, François Fillon qui entend l’engager s’il est élu, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui annoncent qu’ils la refuseront. Le candidat de la France Insoumise prévoit dans le même temps de développer le ferroutage, un point que réclame aussi Nicolas Dupont-Aignan.

Sur les grands projets d'infrastructures comme Notre-Dame des Landes, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou veulent les abandonner sitôt élus. Benoît Hamon propose de mettre en place "une conférence de consensus" quand le projet a un impact écologique lourd. Quatre candidats, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau et Philippe Poutou évoquent le développement du transport maritime ou fluvial pour désengorger les routes.

Nous n’avons pas identifié de propositions précises sur les transports dans le programme de Nathalie Arthaud, mais la candidate de Lutte ouvrière critique le système actuel, bénéficiant à de grandes entreprises et non aux usagers. Elle insiste sur le fait que la qualité des transports publics à un prix abordable est un enjeu essentiel pour les travailleurs.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

