VIDÉO - Présidentielle : vos solutions pour améliorer votre pouvoir d'achat

BOX POPULI - Pour les internautes de France Bleu, l'augmentation du pouvoir d'achat passe avant tout par une action sur les prix à travers la TVA, des baisses d'impôts et une augmentation des salaires mais aussi des solutions très concrètes au quotidien.

Le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français, selon une enquête publiée la semaine dernière par l'Ipsos, huit Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des dernières années. Et pour 93% d'entre eux, ce thème devrait occuper une place importante voire prioritaire dans la campagne présidentielle. Dans le cadre de Box Populi, France Bleu vous donne la parole et cette semaine, nous vous avions demandé vos idées pour améliorer votre pouvoir d’achat, voici les propositions recueillies sur les pages Facebook de vos radios locales.

Agir sur les prix

Pour de nombreux internautes, une des première mesure à envisager c'est une action sur les prix grâce à une évolution des taux de TVA. A Belfort, Alexandre Colin réclame par exemple un taux unique à 5%. Sans être aussi précis, Claude Bengler Bohly en Alsace évoque lui aussi une baisse de la TVA tout comme Nicolas Pages sur la page Facebook de France Bleu Provence ou Didier Jourdan en Isère. Ce dernier aimerait voir une TVA réduite mais uniquement sur les produits français tandis qu'en Lorraine, Fabrice envisage une TVA en baisse sur les produits de consommation courante mais en hausse pour les produits de luxe qui ne concernent pas toute la population.

Pour agir sur le pouvoir d'achat, vous êtes plusieurs à proposer un affichage plus strict des prix dans les grandes surfaces comme Matthieu De Branceilles le réclame sur la page de France Bleu Limousin. La grande distribution également montrée du doigt par plusieurs de nos internautes comme Laure Meunier sur France Bleu Orléans et Colette, en Lorraine, qui réclame “des prix administrés, afin que les producteurs, comme les consommateurs, “s’y retrouvent”.

Éviter la surconsommation, développer le recyclage et la réutilisation

Une des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat passe aussi selon vous par de nouveaux modes de consommation. c'est en tout cas l'avis de David Durand, sur la page Facebook de France Bleu Périgord ou de Sandrine Orio en Auvergne qui appelle ses concitoyens à "arrêter de suivre la pub et les modes” pour dépenser moins. En Picardie, Jade Laubi estime qu'une augmentation du pouvoir d’achat passe par des “petites” économies du quotidien telles que “acheter d’occasion, acheter groupés, (...) cuisiner beaucoup, puis congeler, etc.” En Alsace, les internautes se sont d’ailleurs beaucoup intéressés à une association déjà ancienne, Envie, qui recycle de l’électroménager et le revend.

Baisser les impôts et les charges....

Au-delà de la TVA, vous êtes nombreux à proposer de baisser les impôts pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. C’est le cas de Françoise Majorel en Roussillon qui réclame même une “révolution fiscale". Des baisses d'impôts réclamées également par Sylvie Cuzzocrea, en Moselle mais aussi une baisse des charges sur les salaires pour Lau Rence en Provence, Simone Cassagnabere à Auxerre ou de Damien Bruyere sur la page Facebook de France Bleu Gascogne.

Gilles Potentier propose de son côté une exonération de la taxe foncière pour les plus modestes sur la page de France Bleu Berry. En Limousin, Christian Thomas voudrait agir sur la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) comme Pascale Mercier, dans le Périgord. Plusieurs d’entre vous proposent aussi de revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires, c’est le cas de Bel Myra, en Lorraine et de Christian Thomas sur la page Facebook de France Bleu Limousin.

...pour augmenter les salaires

Dans le Nord, Gérard Humann aimerait voir les salaires augmenter comme Valérie en Champagne-Ardenne ou Laura en Lorraine. Plusieurs de nos internautes réclament aussi une hausse des minima sociaux et plus particulièrement les pensions de retraite, c’est le cas de Chantal Pras et Ginette Caillaud en Auvergne, d’Andrée Rossignol sur la page de France Bleu Saint-Etienne Loire ou de Josua Ménard sur la page Facebook de FB Azur, qui voudrait voir “augmenter toutes les retraites inférieures à 1500€ d'au moins 20%”.

Ce que les candidats en disent

En examinant les programmes des candidats à la Présidentielle, vous ne trouverez personne pour oublier le pouvoir d'achat dans sa "to do list". Benoît Hamon a lancé cette semaine des "caravanes du revenu universel et du pouvoir d'achat" (lire aussi : Décryptage : qu'est ce que le revenu universel ?). Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou plaident pour une augmentation du smic. Même levier pour Nathalie Arthaud pour qui "il faut augmenter les salaires et les pensions d’au moins 300 euros. Aucun salarié ne doit gagner moins de 1 800 euros net."

Emmanuel Macron envisage, lui, en priorité, de jouer sur la taxe d'habitation en exonérant 80% de celles et ceux qui la payent. Dans le camp de Marine Le Pen, on défend la prime de pouvoir d'achat pour les bas revenus et les petites retraites. Le projet de la présidente du Front national est de financer cette prime via une taxe sur les importations. François Fillon imagine de baisser les cotisations sociales et promet une augmentation de l'ordre de 350 euros par an par salarié. Une proposition proche de celle de Nicolas Dupont-Aignan même si celui-ci précise que cette baisse des cotisations ira de paire avec la lutte contre "la grande fraude fiscale et sociale".

Pour Jacques Cheminade comme pour François Asselineau, la sortie de l'euro est la proposition la plus pertinente quand on parle de pouvoir d'achat.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

