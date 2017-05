Vincent Gérard, responsable du FN en Haute-Vienne : "L'union des patriotes, on l'attendait depuis longtemps"

Le responsable du Front national en Haute-Vienne, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi, se réjouit de l'alliance conclue avec Debout la France et justifie les adaptations du programme qu'elle entraîne sur la sortie de l'Euro.

Des militants haut-viennois avaient fait le déplacement à Villepinte ce lundi 1er mai pour le grand meeting de Marine Le Pen. Ils ont entendu un discours dont certains passages étaient exactement les mêmes que lors d'un meeting de François Fillon mi-avril. Un plagiat volontaire ? "Je ne sais pas du tout, mais, ça a eu du succès", s'amuse Vincent Gérard. Le responsable du FN en Haute-Vienne était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi à 8h20.

Dupont-Aignan bienvenu

Et même si Nicolas Dupont-Aignan n'était pas tendre avec le Front national, y compris juste avant le premier tour, son ralliement est une bonne nouvelle pour Vincent Gérard. "On a une réaction extrêmement positive. L'union des patriotes, on l'attendait depuis longtemps. Ici, en Haute-Vienne, nous avons toujours eu des contacts avec les militants de Debout la France" affirme-t-il. Il justifie aussi les adaptations du programme économique que cette alliance entraîne. Et glisse au passage que le bon score de Jean-Luc Mélenchon en Limousin est "sans doute mérité"...

