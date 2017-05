On vote puis on décolle les affiches, un travail de titan pour les agents de Limoges Métropole

Pour cette présidentielle des centaines d'affiches ont encore fleuri un peu partout sur la voie publique et notamment dans l'Agglomération de Limoges. Dés la fin du premier tour, une centaine d'agents s'est mobilisée pour effacer les traces de l'affichage sauvage et le travail n'est pas fini.

Cette fois ci encore, les militants n'ont pas manqué d'imagination pour trouver l'endroit idéal où coller les affiches de leurs candidats. Sauf que le plus souvent il s'agit d'affichage sauvage. On en retrouve sur le mobilier urbain, les lampadaires, les feux tricolores, les panneaux de signalisation mais aussi pour ce qui est de Limoges sur les supports des lignes de trolleys.

"On est obligé d'intervenir parfois la nuit et d'utiliser des nacelles" Guillaume Valade , responsable de l'exploitation voirie

Les interventions peuvent parfois être délicates lorsque les affiches ont été collées en hauteur, sur des pylônes ou des ponts. "Il faut aussi prendre le maximum de précaution pour éviter l'électrocution dans certains endroits", explique Guillaume Valade, le responsable de l'exploitation voirie à l'Agglomération de Limoges. Et il ajoute que le travail des agents doit parfois se faire la nuit pour ne pas gêner la circulation, surtout lorsqu'il faut utiliser des nacelles pour intervenir en hauteur. Le matériel le plus fréquemment utilisé ce sont des raclettes, des pulvérisateurs mais on est parfois obligé d'intervenir avec des nettoyeurs haute pression.

Une campagne d'affichage éphémère qui coûte cher aux collectivités

Pour l'Agglomération de Limoges, il faudra 500 heures de travail environ au terme de cette campagne présidentielle pour effacer toutes les traces de cet affichage sauvage. Une opération nettoyage qui devrait avoisiner les 15 000 euros pour la collectivité. Et pour la ville de Limoges qui, elle, se charge uniquement de nettoyer les panneaux destinés à l'affichage officiel, la mobilisation de 4 agents pendant une semaine après le premier tour, puis encore deux jours après le second tour coûtera à la municipalité plus de 4000 euros.