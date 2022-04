Votes annulés pour des clés mal rangées : l'incompréhension du maire de Saint-Lager-Bressac

Après l'annulation de tous les suffrages exprimés au second tour de la présidentielle dans sa commune, le maire de Saint-Lager-Bressac (Ardèche) est déçu et en colère. Il a modifié la façon de ranger les clés de l'urne à la demande des magistrats qui ont contrôlé le vote, croyant donc bien faire.

Alain Bernard a d'abord été surpris et blessé d'apprendre l'annulation du vote dans sa commune par notre coup de fil jeudi après-midi en mairie. "C'est relativement moyen de l'apprendre comme ça" nous dit-il ce vendredi matin. Lui plaide la bonne foi car il a voulu respecter les consignes qu'on lui a donné au premier tour.

Le maire de Saint-Lager-Bressac (Ardèche) a l'habitude d'organiser des scrutins. Adjoint depuis douze ans, maire depuis 1995, il connaît l'article L63 du code électoral qui prévoit que l'urne ait deux clés ouvrant deux serrures différentes, l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre d'un assesseur. Deux personnes gardaient jusque-là les clés dans leur poche. "On a déjà été contrôlé à plusieurs reprises par le passé et personne n'a jamais soulevé le problème" précise Alain Bernard.

Des consignes données par un magistrat au premier tour

Il se trouve qu'au premier tour le 10 avril dernier, un magistrat venant contrôler le déroulement du scrutin souligne oralement que les deux clés doivent rester sur place. Le maire s'exécute alors pour le second tour. Il range les deux clés dans le tiroir d'une table dans la salle contiguë au bureau de vote, avec une porte ouverte entre les deux pièces. Sauf qu'au second tour, l'autre magistrate qui vient contrôler relève une irrégularité : les clés doivent se trouver dans la salle du bureau de vote, à proximité immédiate de l'urne.

La prochaine fois, c'est la couleur des rideaux des isoloirs qui ne sera pas la bonne ? ironise le maire

A aucun moment le maire n'imagine alors que cette anomalie va provoquer l'annulation par le conseil constitutionnel des 500 suffrages exprimés sur sa commune pour le second tour de la présidentielle. "C'est une grande déception, et d'autant plus avec l'abstention. Tous les administrés qui ont fait l'effort de voter vont être lésés et frustrés que leur vote ne soit pas compté". Alain Bernard reconnait aussi une certaine colère : "les législatives se profilent, je vous le dis très franchement, j'ai peur ! On risque de nous attaquer sur autre chose. La prochaine fois, ce sera les isoloirs et leurs rideaux verts ? Je vais écrire à Monsieur le Préfet pour demander des précisions. Peut-être la loi a-t-elle changé récemment, je respecte la loi, je m'y soumets, encore faut-il qu'on soit au courant de façon précise" conclut le maire.