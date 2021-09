"Yannick Jadot, c'est la volonté d'ouvrir l'écologie" estime le député Matthieu Orphelin

Au lendemain de la victoire de Yannick Jadot à la primaire écologiste, Matthieu Orphelin, conseiller régional des Pays de la Loire et député écologiste du Maine-et-Loire salue le rassembleur : "C'est le point fort de Yannick Jadot. C'est 20 ans de combat pour l'écologie et ça a toujours été la volonté d'ouvrir l'écologie, de parler au plus grand nombre et c'est ce qui a fait sa victoire hier". Yannick Jadot (51,03%) a remporté d'une courte tête mardi la primaire des écologistes face à Sandrine Rousseau (48,97%) .