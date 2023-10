EN IMAGES - Une soixantaine de bénévoles vendange le seul vignoble mayennais à Saint-Denis-d'Anjou

C'est le moment, entre la fin septembre et le début octobre lorsque le soleil brille encore, de s'armer de sécateurs pour faire la vendange. Cela se passe au Domaine de la Morinière à Saint-Denis d'Anjou à la frontière avec le Maine-et-Loire et la Sarthe. Entre 60 et 70 bénévoles one récolté les grappes du seul vignoble mayennais ce samedi 30 septembre.

Les 80 ares de vignes sur le coteau sont vendangés en une grosse matinée, et le raisin est envoyé chez le vinificateur pour commencer le processus de transformation, les bouteilles du 24è millésime seront présentées au printemps prochain.

Sur le petit côteau, les bénévoles viennent de toute la Mayenne, mais aussi de la Sarthe, du Maine-et-Loire, et jusqu'au Pays-Bas! © Radio France - Alexis Arades

Christine inspecte les grappes pour ne pas prendre les grains trop acides, ceux qui n'ont pas assez mûri © Radio France - Alexis Arades

Les habitués côtoient les novices de la vendange pendant la coupe mais aussi après lors du repas partagé bien mérité en fin de récolte.

Chacun son rôle, certains coupent, les autres transportent les seaux et bacs remplis de grappes de raisin © Radio France - Alexis Arades

C'est la meilleure récolte depuis des années selon l'association qui gère le domaine, la remorque s'est vite remplie © Radio France - Alexis Arades

Le Domaine de la Morinière est le seul vignoble mayennais, il produit un vin blanc "sec et tendre" © Radio France - Alexis Arades

L'année prochaine le Domaine de la Morinière fêtera les 25 ans du retour de la vigne en Mayenne et compte bien fêter l'occasion !