1 000 points d'apport volontaire des biodéchets vont fleurir dans le Grand Nancy

On connaissait les points d'apport volontaire pour le papier et pour le verre. Un millier de points d'apport volontaires dédiés aux biodéchets vont pousser dans les mois qui viennent dans le Grand Nancy. En conseil métropolitain ce jeudi 29 juin, les élus ont voté à l'unanimité en faveur du développement du tri à la source de ces déchets verts et alimentaires qui comprennent les épluchures, les coquilles d'œufs ou encore le marc de café.

A vrai dire, ils n'ont pas trop le choix : au 1er janvier prochain, la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire (février 2020) impose aux collectivités de proposer à leurs administrés des solutions de tri pour les biodéchets comme il en existe aujourd'hui pour les déchets recyclables. Pas d'obligation pour les citoyens mais une forte incitation à trier leurs biodéchets.

La métropole a opté pour une solution mixte. Il n'y aura pas d'enlèvement au porte-à-porte des biodéchets mais chacun pourra les déposer dans ces 1 000 abri-bacs déployés sur tout le territoire. "On pourra venir y déposer ses biodéchets avec le bioseau que l'on mettra à disposition gratuitement", explique Michel Breuille, vice-président du Grand Nancy en charge de la gestion des déchets et de la propreté.

Eviter d'incinérer des déchets composés à 80% d'eau

Pour ceux qui disposent d'un jardin, la métropole compte aussi encourager le compostage individuel avec des composteurs bois de 400 litres vendus au tarif préférentiel de 20€. Plus de 18 000 composteurs ont été vendus par le biais de la collectivité depuis 1997, elle vise 13 000 foyers supplémentaires. Le Grand Nancy prévoit enfin l'installation de 300 nouveaux sites de compostage partagé, en plus des 240 déjà existants.

"On sait très bien qu'au 1er janvier tout ne va pas bien fonctionner", admet Michel Breuille. "Mais déjà entre aujourd'hui et le 1er janvier, de la pédagogie, des explications, énormément de communication, voire des réunions publiques." Objectif affiché : ne plus avoir de biodéchets dans les ordures ménagères. Aujourd'hui, les biodéchets jetés dans les sacs poubelles noirs représentent 30 kg par habitant et par an dans le Grand Nancy. Des déchets composés à 80% d'eau et qui finissent incinérés.

Le coût du tri de ces biodéchets est évalué à 6€ par an et par habitant avec la volonté de ne pas augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans le Grand Nancy en 2024.