"1.400 hectares, pour eux, c'est un petit feu" : de retour du Canada, un pompier girondin témoigne

Rentré jeudi soir, "à 20 heures", précise-t-il, le capitaine François Castaing, qui dirige les casernes de La Teste-de-Buch et du Pyla-sur-Mer, était ce vendredi l'invité de France Bleu Gironde, après une mission de trois semaines au Québec. Au Canada, il a lutté, dans un détachement de 109 sapeurs-pompiers français c ontre les feux hors-norme qui ravagent le pays : avant même juillet et août, le record annuel canadien a été battu : la barre des 8 millions d'hectares brûlés a été dépassée mercredi. Une situation très différente par "le nombre de feux et par la taille des feux", "même s'il faut rapporter ça à la taille de la province. Le Québec, c'est trois fois la France", rappelle le pompier girondin.

"J'étais sur le village de La Doré, où on a combattu un premier feu de 1.400 hectares, ce qui pour eux, est un petit feu", décrit François Castaing, ensuite parti sur deux autres incendies, du côté de la région de Pascagama, "un site de 2.400 hectares qui est en phase de traitement et un autre qui, à notre arrivée, faisait 12.000 hectares et qui aujourd'hui en est à peu près à 25.000 hectares."

"Eux, ils accompagnent davantage le feu"

L'occasion de constater que les pompiers canadiens sont "complétement différents" des Français dans leurs techniques de lutte. "Ils ne vont pas au contact des flammes autrement que par les Canadair", explique-t-il, "alors que nous, on va les combattre avec nos camions. Eux, ils accompagnent davantage le feu". De quoi dérouter quelque peu le pompier girondin qui s'est battu contre les flammes l'été dernier, qui ont détruit 30.000 hectares en Gironde . "Au début, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ensuite, on se comprend parfaitement au regard de la taille du massif et du peu de pistes dont ils disposent", observe-il.

Mais, malgré ces différences, François Castaing estime que ce voyage, "professionnellement, était une véritable opportunité". En rentrant en Gironde, il imagine "apporter des choses et les mettre à profit", notamment concernant "les techniques d'attaque du feu".