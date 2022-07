Un automobiliste sur quatre jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture, selon une étude

Selon une enquête IPSOS/Fondation Vinci Autoroutes publiée ce vendredi, un conducteur sur quatre jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture lorsqu'il circule sur autoroute. Par ailleurs, plus d'un fumeur sur quatre jette son mégot par la fenêtre en dépit des risques d'incendie.

Plus d'un automobiliste fumeur sur 4 avoue jeter ses mégots par la fenêtre de son véhicule, accentuant ainsi les risques d'incendie.

"Jettomanie": c'est le terme retenu par les auteurs de l'étude de l'IPSOS, commandée par la Fondation Vinci Autoroutes, pour parler des (mauvaises) pratiques de plus d'un quart des usagers des autoroutes, qui se débarrassent de leurs déchets en les jetant sur le bord de la route.

L'étude montre ainsi que 27% des personnes sondées* admettent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture quand ils circulent sur autoroute. Le pourcentage augmente même quand l'échantillon du sondage se concentre sur les 16-35 ans : dans cette catégorie d'âge, ils sont 36% à déclarer jeter leurs ordures par la fenêtre de leur véhicule.

Cette étude paraît la veille d'un week-end de chassé-croisé entre vacanciers "juillettistes" et "aoûtiens" qui s'annonce particulièrement chargé sur les routes, selon les prévisions de Bison Futé.

25 tonnes de déchets ramassées par jour sur le bord des autoroutes

Pour justifier ce type de comportements, les personnes sondées expliquent leurs gestes par le manque de poubelles à proximité (pour 74% d'entre elles) ou parce qu'elles n'ont pas envie de garder leurs déchets avec elles dans leurs voitures (pour 44% d'entre elles).

Selon l'IPSOS, chaque jour, en moyenne, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassées le long des autoroutes par des ouvriers autoroutiers.

à lire aussi Autoroutes : évitez de jeter les déchets par les fenêtres, 500 kilos sont ramassés au kilomètre en Alsace

Un fumeur sur quatre jette son mégot par la fenêtre de sa voiture

Les auteurs du rapport montrent par ailleurs que, parmi les personnes enquêtées, plus d'un fumeur sur quatre jette des mégots par la fenêtre de sa voiture. "Une pratique qui, répétée des millions de fois, entraîne pollution des eaux et des sols, et qui s'avère dangereuse dans les régions exposées au risque d'incendie" note le rapport.

Alors que la France a été touchée par d'importants incendies dans les Landes, les Bouches-du-Rhône ou en Bretagne depuis le début de l'été, l'étude montre également que les personnes enquêtées ont tendance à méconnaître les causes des départ de feux, et notamment la responsabilité des touristes.

Les personnes enquêtées ont tendance à méconnaître les causes des départ de feux, et notamment la responsabilité des touristes. - IPSOS/Vinci Autoroutes

à lire aussi Risque incendie : cinq gestes simples pour éviter les feux de forêt

Face à ce constat préoccupant, la Fondation Vinci Autoroutes, à l'origine de l'étude, a annoncé ce vendredi le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation du grand public, et des jeunes en particulier.

*Méthodologie utilisée par IPSOS : cette enquête repose sur 2.165 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans. Cet échantillon a été interrogé par Internet, via le panel d’IPSOS, entre le 24 et le 27 juin 2022.