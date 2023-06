Le conseil départemental de l'Ardèche a choisi la forêt communale de Berzème sur le plateau du Coiron pour lancer l'opération 10 000 arbres pour la forêt ardéchoise de demain. C'est la première fois que la fondation du patrimoine soutient un projet de patrimoine naturel en Ardèche. Sur son site , vous pouvez donc parrainer un arbre qui sera planté en Ardèche.

Le déclic des incendies de 2022

2200 hectares ont brûlé en Ardèche durant l'année 2022 alors qu'en moyenne 200 hectares brûlent chaque année. Au cours de l'automne, le conseil départemental avait déjà évoqué la possibilité de replanter des arbres dans les zones sinistrées. L'opération 10 000 arbres pour la forêt ardéchoise de demain est un peu moins ambitieuse. Mathieu Salel, vice président du conseil départemental chargé de l'agriculture reconnaît que la replantation sur l'ensemble des zones sinistrées aurait coûté autour de 35 millions d'euros.

10 000 arbres et pas obligatoirement dans les zones sinistrées

L'opération consiste donc à planter 10 000 arbres - alors qu'on estime que 1,3 millions d'arbres ont disparu en 2022 en Ardèche - avec l'aide de la fondation du patrimoine qui lance une collecte. Le conseil départemental a déjà mis 15 000 € et chacun peut abonder cette somme. On estime qu'un arbre coûte en moyenne 15 €. Il ne s'agit donc pas de reboiser les zones dévastées par les incendies mais plutôt sur tout le territoire ardéchois de choisir des parcelles pour des expérimentations : par exemple pour introduire de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse ou à certains types de maladies. La première parcelle devrait être choisie sur la commune de Roiffieux.