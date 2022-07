10 sapeurs-pompiers vendéens reviennent des incendies de Gironde

"Un spectacle désolant" constate le lieutenant Jean-François Paquier. Il est rentré ce mercredi de l'enfer de la Gironde, où près de 21.000 Hectares ont été ravagés par les flammes. Aux côtés de neuf de ses hommes, il a combattu l'incendie gigantesque à la Teste-de-Buch, près de la dune du Pilat. "C'est un incendie dévastateur qui progresse très rapidement. Nous sommes restés quatre jours sur place et nous avons dû dormir environ 10 heures seulement. Physiquement, c'était dur pour les gars."

Il a notamment tenté d'éteindre les flammes qui ont ravagé le camping des Flots Bleus : "Ce qui nous a marqué, c'est que le premier jour, nous avions réussi à faire le nécessaire pour contenir le feu. Le lendemain, les sautes de feu étaient impressionnantes, les bouteilles de gaz commençaient à exploser, nous avons dû partir."

Malgré son expertise sur les feux de forêt, le lieutenant Paquier l'affirme : "Nous nous en souviendrons toute notre vie." Une situation qui pourrait, un jour, se produire en Vendée regrette-t-il. La topographie est similaire, avec notamment la mer et ses vents qui compliquent le travail des pompiers, des forêts juste à côté, mais aussi des températures de plus en plus élevées. Le 18 juillet, sur le littoral vendéen, Météo France a relevé 39,3° aux Sables d'Olonne.