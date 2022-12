100 hectares pour aménager l'agriparc des Bouisses à l'ouest de Montpellier

C'était une promesse de campagne de Michaël Delafosse, le maire de Montpellier vient de présenter les lauréats du projet d'aménagement de l'agriparc des Bouisses. Une équipe d'urbanistes, de paysagistes et d'architectes a été retenue pour dessiner le futur parc. Il sera porté par le bureau d'études lyonnais Caudex, spécialisé dans les domaines du paysage et de l'agriculture. Le but est de concilier pratique agricole et habitat tout en étant un refuge pour la faune et la flore locale. En plus, 400 logements sur dix hectares seront construits. des immeubles sur trois étages maximum.

Privilégier la nature et le circuit court

Le parc sera divisé en plusieurs secteurs. Une forêt urbaine avec des activités comme l'accrobranche ou des parcours de VTT. Des potagers collectifs et des parcelles uniquement pour les professionnels (paysan, arboriculteur…). Pour Clément Bollinger architecte, il est important que les agriculteurs puissent aussi donner des conseils aux habitants "On aimerait installer des vignes, des aromates selon le type de sol. Tout le monde pourra échanger sur ses pratiques". Au sein même du parc, les architectes ont imaginé des halles et distillerie afin de valoriser les fruits et légumes produits sur place et les revendre en circuit court, avec un marché en plein air.

Un pôle agricole avec une halle et une distillerie - 3M

De nouvelles dates de concertations avec les habitants et de nouveaux ateliers, sont prévus en janvier. Selon le calendrier prévisionnel, l'agriparc devrait ouvrir en 2025 avec une première phase d'aménagement. En même temps que la mise en service de la ligne 5 du tramway.