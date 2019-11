101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, que deviennent les obus ?

Grand Est, France

L’archéologue, journaliste et réalisatrice Isabelle Loodts et le photographe et doctorant en histoire Olivier Saint-Hilaire ont un sujet d’études en commun : les déchets de la Grande Guerre. La première a réalisé le film documentaire «Un héritage empoisonné». Le second présente une exposition photo au café-librairie « Chez Josette » de Charleville-Mézières.

Un milliard d’obus ont été utilisés le long de la ligne de front pendant la Guerre de 14-18. Le quart n’aurait toujours pas explosé.

On entend régulièrement parler d'obus découverts dans des champs ou par des ouvriers sur des chantiers. Il arrive encore de tomber sur des stocks plus conséquents, comme les 9000 obus mis au jour dans un pré du Châtelet-sur-Retourne, dans les Ardennes, en 2001.

Le dernier mort de la Première Guerre mondiale n’est peut-être pas encore né - Olivier Saint-Hilaire, photographe

Pour son travail photographique, Olivier Saint-Hilaire a suivi les tournées de ramassage de munitions de la Sécurité civile. Les engins découverts par des agriculteurs, des employés municipaux sont souvent manipulés et déposés à l’air libre en attendant le passage des spécialistes.

Des déchets hautement chimiques

Sur les 500 tonnes de munitions récupérées chaque année par la Sécurité civile, 5 à 10% contiennent des composants chimiques. La réalisatrice Isabelle Loodts s’est plus particulièrement intéressée aux opérations de désobusage confiées à des sociétés privées à la fin du conflit et jusque dans les années 20. Les munitions étaient alors récupérées, en partie recyclées, et, pour certaines, immergées ou rassemblées sur des sites dédiés où elles étaient brûlées.

Ce fut le cas à Moronvilliers-Pontfaverger, dans la Marne, sur ce qui allait devenir par la suite un terrain militaire. Dans la Meuse, à Spincourt, les terrains qui ont servi à traiter ces déchets de la guerre ont été remis en culture jusqu’en 2004, date à laquelle la préfecture a fini par interdire l’exploitation agricole de ces terres qui contenaient 17% d’arsenic.

Les obus même rouillés restent très dangereux. La charge explosive est souvent intacte à l'intérieur © Radio France - Beatrice Dugué

Les munitions chimiques récupérées aujourd’hui sont stockées sur le camp militaire de Suippes, dans la Marne, en attendant la mise en service de l’usine Secoia, dans l’Aube, chargée de les détruire. Sur ce site dont le projet a été lancé en 1997, les premiers obus sont censés avoir été détruits en 2019. En Belgique, un centre similaire est opérationnel depuis 1999.