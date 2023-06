11 particuliers mayennais participent à l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel"

À La Bazouge-des-Alleux, Martine et Henri participent pour la deuxième année consécutive à l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel".

Ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 juin est organisé partout en France la 11ème édition de "Bienvenue dans mon jardin au naturel". Cet évènement est à l'initiative du réseau des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE). Le principe est simple : des jardiniers amateurs pratiquent le jardinage dit "au naturel", sans pesticides ou engrais chimiques. Le temps d'un week-end, ils ouvrent gratuitement leur jardin pour échanger sur leurs techniques. En Mayenne, 11 jardins sont ouverts, à Craon, Louverné, Mayenne ou encore Lassay-les-Châteaux.

Dans le jardin, aucun pesticides ou engrais chimiques n'est utilisé. © Radio France - Julien Prouvoyeur

À La Bazouge-des-Alleux, Martine et Henri accueillent les visiteurs chez eux pour la deuxième année consécutive. À quelques pas de sa maison, Henri présente d'ailleurs l'un des incontournables de son jardin : son paillage. "C'est de la tonte que je récupère, que je fais sécher au moins une journée et que j'étends après. Pour garder l'humidité, c'est tout simple, ça coûte moins cher que d'aller à la déchetterie et avec avec la décomposition ça apporte de l'humus dans mon jardin." Ici, rien ne se perd, mais surtout il n'y a aucun pesticide, aucun engrais chimique ce qui n'empêche pas cet agriculteur à la retraite d'avoir de beaux légumes. Son secret se cache dans des bidons blancs fermés : "C'est du purin d'ortie ! J'arrose mes tomates avec ça une fois par semaine. C'est un engrais naturel, le seul inconvénient : c'est l'odeur !"

La larve de coccinelle est une alliée dans le potager de Martine et Henri. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Henri et Martine ont appris ces techniques pour avoir un jardin sain et favorable à l'environnement. Ils ont aussi appris à reconnaître leurs alliés : "C'est une larve de coccinelle. La larve n'est pas belle, toute grise donc ça ne ressemble en rien à la véritable coccinelle. Mais elle est en train de manger tous les petits pucerons qu'il y a. Comme quoi, il faut respecter tous les petits animaux qu'il y a dans son jardin !"

Ces portes ouvertes permettent aux novices de se faire la main, d'obtenir des conseils. En Mayenne, les jardins ouverts ce samedi et ce dimanche sont à retrouver sur le site de la CPIE du département .