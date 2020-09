120 ambassadeurs du climat sont recherchés dans le pays de Brest

La transition énergétique est l'affaire de tous, c'est pourquoi Ener'gence a décidé de mobiliser les habitants des six communautés de communes du pays de Brest qui ont répondu à l'appel à projet (Brest Métropole, Pays des Abers, Pays d’Iroise, Peyben-Châteaulin-Porzay, Presqu’île de Crozon Aulne Maritime et Lesneven Côtes des Légendes).

Un réseau d'ambassadeurs

"On y arrivera jamais tout seul, il faut que tout le monde s'y mette !" explique Gladys Douilly, la directrice de l'agence Energie Climat du Pays de Brest. On veut démultiplier la sensibilisation." Afin d'étoffer le réseau des Citoyens du climat, lancé en 2016 à Brest et qui compte aujourd'hui 60 volontaires, 120 personnes sont recherchées. Aucun critère de sélection : seule compte l'envie de s'engager et de devenir en quelque sorte un ambassadeur de la transition énergétique.

Les volontaires intéressés devront participer à l'un des six ateliers organisés d'ici le 6 octobre à Brest, Crozon, Plabennec, Châteaulin, Lanrivoaré, et Lesneven. Ils seront formés aux enjeux énergie-climat et découvriront des outils pédagogiques qui les aideront à agir sur le terrain, par exemple en tenant des stands de sensibilisation lors d'événements grand public. Une animatrice référente d'Ener'gence accompagnera les citoyens dans chacun des six territoires.

Inscription sur le site internet d'Ener'gence ou par téléphone au 02 98 33 20 09.