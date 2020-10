126 platanes en bord de la RN113 à Aigues-Vives promis à la tronçonneuse ce mardi

Touche pas à mes platanes, le cri du cœur d'une partie de la population d'Aigues-Vives (Gard) alors que ce matin vers 8H30 une entreprise missionnée par les services de l'état s'apprête à couper un peu plus d'une centaine de platanes qui bordent la N 113.

Motif invoqué, le risque potentiel pour les automobilistes qui empruntent cette voie très resserrée à cet endroit. Les travaux d'abattage sont prévus pour durer un mois mais sur place on n'entend pas laisser faire.

Un non-sens écologique des espèces protégées nichent dans ces platanes

126 platanes centenaires tous sains et emblématiques du paysage d'Aigues-Vives. Des arbres promis à la tronçonneuse parce que sur cette partie de la 113 on relève 5 accidents en 5 ans. Un non sens écologique selon les opposants à l'abattage des platanes, y nichent et s'y reproduiraient le choucas des tours, petit corbeau, le rollier à ventre bleu, oiseau insectivore originaire d'Afrique, ou les chauve souris.

Où sont la concertation et les solutions alternatives ?

Pas de concertation s'indigne-t-on, (l’enquête d'utilité publique menée par internet), un arrêté préfectoral signifiant l'abattage qui tombe début octobre, (hors délai de recours). Et les solutions alternatives ? (Barrière de sécurité, radar). A Aigues-Vives, on se dit prêt, à bloquer cette opération pour obtenir une table ronde pour trouver une autre solution que la destruction de son patrimoine arboré.