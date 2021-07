Sécheresse : treize communes de l'Allier placées en état de catastrophe naturelle

La décision est parue ce vendredi 9 juillet au journal officiel. Treize nouvelles communes de l'Allier sont concernées par l'état de catastrophe naturelle. Une décision prise à la suite de mouvements de terrain liés à des sécheresses survenues l'année dernière. Des fissures peuvent alors apparaître sur certaines maisons, menaçant les fondations.

Les communes concernées sont donc : Avrilly et Saint-Didier-en-Donjon (pour des mouvements de terrain entre le 1er avril et le 30 juin 2020) ; ainsi que Bessay-sur-Allier, Cesset, La Chapelle-aux-Chasses, Chavenon, Chavroches, Cognat-Lyonne, Deux-Chaises, Ebreuil, Langy, Saint-Gérand-le-Puy et Sauvagny.

10 jours pour se faire connaître auprès des assurances

Les habitants de ces communes ont maintenant 10 jours pour déposer une déclaration de sinistre auprès de leur assurance. Ce qui leur ouvrira le droit à des indemnisations supplémentaires. Les mairies des communes concernées peuvent fournir des informations complémentaires.