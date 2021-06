13°C en moyenne à Annecy, 9°C à Chamonix... le mois de mai a été le plus frais de ces huit dernières années

La France vient de passer le mois de mai le plus frais depuis 2013 selon Météo France ; en Savoie et en Haute-Savoie, il a fait jusqu'à 4°C de moins par rapport à mai 2020.

Selon Météo France, avec une température moyenne d'environ 13,8°C, le mois de mai 2021 est le mois de mai le plus frais à l'échelle nationale depuis mai 2013. Comme ailleurs en France, les Savoyards et Haut-Savoyards ont bien gardé les vestes.

Sans parler de record, Gilles Bruno, prévisionniste de Météo France dans les Alpes du Nord, évoque "un mois de mai froid, surtout par rapport à ce qu'on avait l'habitude ces dernières années..." En 2020, les températures moyennes de pratiquement tous les mois de l'année étaient plus chaudes que la normale ; ça change cette fois-ci ! "Sur Annecy, la moyenne de température en mai a été de 12,9°C cette année. L'an dernier, elle montait à 16,2 !" cite-t-il en exemple.

A Chamonix, on a enregistré 9,2°C en moyenne au mois de mai, contre 13°C l'an dernier - Gilles Bruno de Météo France

A Bourg-Saint-Maurice, ce mois de mai, il a fait environ 4°C de moins que l'an dernier, avec une moyenne de 11,5°C. Et si on regarde dans le détail, jour après jour, certaines températures minimales, en tout début de mois, ont même avoisiné le zéro, "il a pu y avoir des gelées au sol" à ce moment-là, précise Gilles Bruno.

Et la suite ? "Le phénomène ne sera probablement pas durable" estime le prévisionniste, "on s'attend à un prochain trimestre plus chaud que la normale. Et plus sec, mais ce type de prévision n'est pas très fiable sur l'Europe" nuance-t-il rapidement.

Ce printemps 2021 a également été marqué par d'importantes précipitations - il est tombé entre deux à trois fois plus de pluie que la normale en Savoie et en Haute-Savoie - , ainsi que par des chutes de neige en altitude sur les massifs.