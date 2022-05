1430 pins plantés à Voujeaucourt pour une forêt plus résistante au changement climatique

La forêt est l'une des premières victimes du réchauffement climatique. Certaines essences, comme les épicéas ou les hêtres, dessèchent littéralement sur pied, sous les assauts des scolytes et autres prédateurs, encouragés par la chaleur.

Pour y remédier, l'Office National des Forêts propose de planter des parcelles tests avec des essences plus résistantes à la chaleur. Voujeaucourt est la 1ère commune du Pays de Montbéliard a adopter ces "ilots d'avenir". Sur un hectare, l'ONF a planté 1430 pins de Brutie, une espèce d'origine turque, résistante aux fortes chaleurs.

"Dans le Nord-est de la France, on risque de connaitre bientôt le climat de Lyon voire du sud de la France" explique Hervé Besançon, technicien ONF en charge de ce secteur de Voujeaucourt. "On essaye d'introduire des essences méditerranéennes afin d'étudier leur comportement dans les années à venir. L'objectif est de suivre ces arbres sur l'ensemble de leur croissance, soit au moins vingt ans, pour mesurer leur résistance au climat franc-comtois",

Les épicéas ont séchés sur pied, juste à coté de la nouvelle parcelle de pins © Radio France - Christophe Beck

La commune de Voujeaucourt était candidate pour ce premier ilot de l'agglomération. "On s'est rendu compte que nos épicéas étaient bien malades" explique Maryline Gineste, adjointe au maire à l'environnement. "On a commencé l'année dernier avec des plantations de Chênes Séssiles et Douglas sur des parcelles un peu plus loin".

Des plantations subventionnées à 80% par la région Bourgogne Franche-Comté

Ces "ilots d'avenir" sont des parcelles expérimentales destinées à être suivies par les spécialistes de l'ONF pendant vingt ans. Il y a en a déjà quelques uns dans le Territoire de Belfort qui a été précurseur en la matière. Un seul dans le Pays de Montbéliard. Mais deux projets d'"ilots d'avenir" sont en gestation à Etupes et Etouvans.