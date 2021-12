A Lutzelhouse, les 15.000 m3 de terre déversés par une entreprise en pleine forêt font polémique

Des petits morceaux de briques, de béton, des longueurs de tuyau rouge en plastique : 15.000 mètres cube de remblais ont été déversés sur le site de l'ancienne carrière de Lutzelhouse (Bas-Rhin). Une immense montagne de terre en pleine forêt. "C'est pas normal, c'est dégueulasse" s'indigne un amoureux de la nature qui se définit comme lanceur d'alerte mais qui préfère rester anonyme.

Pour le maire de Lutzelhouse, il n'y a rien de choquant. Jean-Louis Batt affirme avoir signé une convention avec le groupe Eiffage, qui mène des travaux dans le village voisin d'Urmatt dans le cadre de la construction d'une scie à ruban géante, sur le site de l'entreprise Siat-Braun. Un chantier qui a nécessité d'évacuer d'importantes quantités de terre.

Un millier de voyages pour acheminer la terre

Le maire explique qu'une partie de l'ancienne carrière était déjà remblayée mais qu'il avait besoin d'un complément de terre dans le cadre de l'aménagement d'une plateforme de compostage. "Il y a eu cette opportunité avec Eiffage qui m'a demandé si c'était possible de récupérer 15.000 m3 de terre de la construction du projet ruban de chez Siat".

Le maire précise qu'une convention a été signée le 27 avril 2021 avec le groupe Eiffage qui doit reverser un euro du mètre cube à la mairie de Lutzelhouse, soit 15.000 euros pour la totalité du remblai. Cette convention n'a pas donné lieu à une délibération du conseil municipal car elle relèverait selon l'élu de la "police du maire". Le remblai a été acheminé en tracteurs à raison d'un millier de voyages en août et en septembre 2021.

1000 tracteurs sont venus déverser le remblais l'été dernier © Radio France - Olivier Vogel

Jean-Louis Batt indique que ce remblai n'est pas pollué, "Eiffage c'est extrêmement contrôlé, on a une traçabilité de tout ce qui s'est passé là bas". Quand aux tuyaux rouges de plastique observés sur place, le maire affirme qu'ils ont été déposés de manière sauvage par des personnes indélicates et auraient depuis été évacués par les employés communaux.

Et si Jean-Louis Batt a accepté ces 15.000 m3, ce serait aussi en quelque sorte par souci écologique : "J'aurais pu refuser d'accepter la terre de Siat" dit-il, "mais c'était aussi mettre 1.000 camions sur la voie express, faut savoir les choix qu'on veut faire. Soit on prend les circuits courts et on émet moins de CO2, soit on envoie les camions sur 100 kilomètres aller-retour, 1.000 camions vous voyez ce que ça peut faire".

Une zone naturelle

L'association de protection de l'environnement Alsace Nature n'a pas la même vision de l'écologie. Elle vient de demander le lancement d'une enquête à la direction départementale des territoires (DDT). L'association affirme que le plan local d'urbanisme (PLU) de Lutzelhouse interdit toute forme de remblai à cet endroit en outre inscrit à l'inventaire ZNIEFF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.