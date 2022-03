150 collégiens nettoient la plage de Beaulieu-sur-Mer

Quand vous lâchez 150 enfants de 11 à 12 ans sur une plage qui n'est pas immense, le ramassage des déchets se fait très rapidement. A peine les consignes données, les collégiens courent et se jettent sur le moindre mégot, canettes ou papier. La récolte est vite bonne et le sentiment de fierté affiché est réel. Mais certains élèvent sont aussi un peu en colère. "_Faire appel à des enfants pour ramasser les déchets des adultes, c'est un peu la honte"explique dépitée Livia. "Ca ne devrait pas être dans ce sens_, renchérit une de ses copines. Et même, personne ne devrait ramasser les déchets. On devrait tous faire attention". Et la petite discussion prend des air de débats et d'analyse sociologique. "Nous on reçoit une sensibilisation sur ces sujets. Alors que les adultes, ils n'en ont pas eu ! " Et quand on leur demande qui fait le plus attention à l'environnement, les enfants ou les adultes, la réponse est ... je vous laisse la trouver tout seul.