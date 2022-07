150 personnes rassemblées sur le plateau de Millevaches pour la journée des Feuillus

Une journée sur le plateau de Millevaches pour alerter les habitants et les promeneurs sur la nécessité de préserver les essences d'arbres variées, à feuilles, plus riches pour la biodiversité. Les parcelles coupées sont souvent remplacées par des résineux, plus rapidement productifs.

La journée des Feuillus a su trouver son public à Saint-Setiers (Corrèze), ce dimanche 10 juillet. 150 personnes se sont rassemblées devant l'une des parcelles de feuillus coupée. L'objectif de la journée : alerter la population des ravages de la coupe à ras mais aussi faire connaître les alternatives.

A Saint-Setiers, plusieurs plaintes ont été déposées contre un propriétaire. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Véronique, une habitante observe les alentours, sur trois hectares, les arbres de feuillus ont disparu jusqu'au bord d'un des affluents de la Vienne : "Les modifications climatiques majeurs ont déjà commencé, il faut arrêter de considérer que la nature est à notre disposition et peut être source de profit". Elle est venue aussi visiter une exploitation à Courtine (Creuse) qui travaille depuis plusieurs années sur une gestion alternative de ses parcelles. Laurent, l'un des organisateurs, explique que l'objectif n'est pas d'interdire purement et simplement le prélèvement d'arbres dans la forêt, mais que celui-ci doit être organisé : "Prélevons ce qui a besoin d'être prélevé, mais arrêtons de tout couper à ras. On veut montrer que l'on peut faire autrement, alors certes, cela coûte un peu plus cher, mais c'est pour le bien de tous, y compris pour les propriétaires d'exploitation".

Un outil de vigilance forestière

Le collectif alerte principalement sur les coupes rases de feuillus, des arbres à feuilles, qui sont beaucoup plus riches pour la biodiversité et qui sont souvent remplacés par des résineux, plus rapide à exploiter. Alors un dispositif afin de veiller sur la forêt a été mis en place par des habitants et militants comme Laura. Cela s'appelle "Vigi-Feuillus" : "On utilise WIRE, une application de messagerie comme What's App. On y a ouvert une discussion pour que les randonneurs et habitants puissent nous avertir lorsqu'ils voient une coupe à ras qui vient d'être réalisée ou bien qui est annoncée".