16.000 arbres plantés en Lozère pour sauver la forêt du réchauffement climatique

La sécheresse qui chaque année sévit dans le pays pourrait transformer nos forêts en terre arides, explique Pierre Demangeat, directeur de l’agence ONF de la Lozère : "Ce qu'il faut savoir, c'est que les sécheresses fragilisent les arbres et les rendent plus sensibles aux attaques des parasites. Par exemple, dans le Grand Ouest, il y a eu des attaques massives d'insectes qui se nourrissent des parties sous l'écorce des arbres. Et ces attaques ont été réellement du fait d'une fragilité des arbres à cause de la sécheresse, et donc ce genre de phénomène, on tient à l'éviter en Lozère."

Les cèdres de l’Atlas, originaire du Maghreb, sont plus résistants à la sécheresse que les autres essences : "Il est adapté parce que c'est une essence qu'on appelle plastique. Elle est à la fois résistante aux sécheresses estivales et au déficit en eau qui frappe de plus en plus nos contrées et enfin, elle a une tolérance aussi aux climats rigoureux hivernaux."

La forêt couvre près de la moitié de la Lozère. En France, elle couvre le quart du territoire et 36% de la surface de l’Occitanie.