Quinze communes de Vaucluse reconnues en état de catastrophe naturelle

Quinze communes du Sud Vaucluse viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle après les dernières inondations et coulées de boues. Les sinistrés ont 10 jours pour se rapprocher de leurs compagnies d'assurance.

Pertuis, France

L'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle suite aux dernières intempéries vient de paraître au Journal officiel de ce 19 décembre. Quinze communes du Vaucluse sont concernées pour des inondations et coulées de boues survenues le 23 octobre et les 1er et 2 décembre 2019. Voici la liste des communes concernées :

Puget (pour les deux périodes visées par l'arrêté)

Ansouis

La Bastide-des-Jourdans

Cabirères-d'Aigues

Cadenet

Grambois

Lauris

La Motte-d'Aigues

Pertuis

Peypin-d'Aigues

Puyvert

Saint-Martin-de-Castillon

La Tour d'Aigues

Viens

Villelaure

Les personnes concernées ont désormais 10 jours pour se rapprocher de leurs compagnies d'assurance.