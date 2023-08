16 dégrés à Palavas, mais pourquoi la mer est-elle aussi froide ces jours-ci dans l'Hérault ?

Alors qu'elle était supérieure à 25 degrés il y a un peu plus d'une semaine, la mer Méditerranée a perdu près de 10 degrés en quelques jours, affichant 16 degrés ce lundi sur plusieurs postes de secours du littoral héraultais. Une situation qui s'explique par le vent, certains utilisent l'image de la photocopieuse, une page chassant l'autre. "On a un phénomène qui s'appelle le vent de Terre, c'est un vent qui pousse l'eau qui a été chauffée par le soleil en surface et pour compenser ce manque d'eau, le courant d'eau froide montant des profondeurs va arriver sur le bord. Lui n'est pas chauffé par le soleil, c'est ce qui va entrainer une chute brutale de température", indique Victor Calizi, sauveteur en mer au poste de secours à Palavas.

"Au mois d'août j'ai jamais vu ça"

Mais cette eau à 16 degrés ne semble pas poser de problème à Michel : " On rentre elle est parfaite, on s'adapte bien, on ne sent rien. Je rentre doucement, je mouille pas la nuque, le corps humain s'adapte", raconte le Haut Savoyard. Elisabeth est un petit plus réticente : "J'ai trempé les jambes et pas plus, j'ai pas pu", plaisante-t-elle. Jean Michel, habitué des lieux se baigne chaque jour "Je me suis baigné à Palavas un 25 décembre, elle était un peu plus fraîche, mais au mois d'août je n'ai jamais vu l'eau à ce niveau là", explique-t-il.

Pas de panique néanmoins, la mer devrait retrouver des températures plus chaudes dans les prochains jours.