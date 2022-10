"Cela va créer des nuisances sonores" : une pétition de chasseurs contre un chemin de randonnée à Caderousse

Une pétition va être déposée ce mercredi dans le bureau du maire de Caderousse pour s'opposer à un sentier de randonnée sur la commune. "Il y a trop de contraintes par rapport aux gens qui habitent sur les lieux" estime Patrick Berbiguier, chasseur à Caderousse, qui a lancé la pétition. Selon lui, le chemin de huit kilomètres de long, au nord du village, devrait être réservé seulement aux habitants et aux chasseurs.

"Ce sont des chemins communaux pas goudronnés, où l'on chasse dessus, cela provoque notre inquiétude" continue-t-il. "Il va y avoir des gens qui font des randonnées, ils vont forcément parler. Ils vont passer à dix mètres des maisons. Pour les gens qui ont des chiens, ils vont aboyer toute la journée, cela va créer des nuisances sonores" estime le retraité, qui craint de "voir défiler tout un tas de personnes au départ de la randonnée". Sa pétition, lancée cet été, a recueilli 300 signatures de riverains et de chasseurs.

Un chemin existant depuis des années

"Ce terrain est pour tout le monde, ce que je souhaite sur ce territoire, c'est que les personnes cohabitent", répond le maire de la commune, Christophe Reynier Duval. Il rappelle qu'il veut seulement baliser et sécuriser ce chemin qui existe depuis longtemps, sans enlever de territoire aux chasseurs. "Je veux pas leur enlever des terres de chasses, je n'ai rien contre la chasse" argumente le Caderoussien, "je veux juste baliser pour sécuriser et entretenir, cela ne veut pas dire qu'on va recevoir des cars de touristes sur notre territoire".

Mais les chasseurs signataires de la pétition ne sont pas de cet avis. "On va perdre encore du territoire chassable, cela représente 150 hectares de moins à chasser" explique Patrick Berbiguier. Ce n'est pas la première fois que les chasseurs perdent du terrain à Caderousse selon lui. "On a perdu 20 hectares à cause de panneaux photovoltaïques à Caderousse, là il y a encore un projet de voltaïques cette année, on sait même pas la surface... A force de partager, on n'a plus rien !". Une délégation de riverains et de chasseurs est attendue devant la mairie de Caderousse ce mercredi à 17h15.