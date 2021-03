45 000 foyers privés d'électricité dans l'ouest de l'Ile-de-France ce lundi

Compliqué de télétravailler ce lundi matin pour les habitants de l'ouest parisien. En milieu de matinée, 45 000 foyers étaient privés d'électricité dans les Hauts-de-Seine. RTE assure travailler au rétablissement du courant, un retour à la normale est prévu dans l'après-midi.

A l'origine de la panne, un incident sur un transformateur électrique rue Bara à Issy-les-Moulineaux vers 10h30. Les services de la RTE ont pu le réparer mais cherchent encore l'anomalie. Au plus fort de la panne, 45 000 foyers étaient privés d'électricité sur les communes de Montrouge, Meudon, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Malakoff et Vanves. Vers midi, le courant était déjà rétabli pour la majorité, avec plus que 14 000 foyers touchés.