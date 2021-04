18% de "passoires thermiques" dans la Manche : il y a du boulot en perspective

En France, plus de 4 millions de logements sont considérés comme des "passoires thermiques". Ils sont plus de 18% dans la Manche d'après l'Insee.

Qu'est ce qui caractérise le département de la Manche? Son habitat ancien construit à une époque où les règles en matière d'isolation n'existaient pas. C'est le cas de l'habitat en milieu rural, mais aussi de l'habitat dit "de la reconstruction" sorti de terre en urgence dans les bourgs et les villes. Aujourd'hui, beaucoup de ces logements sont classés F voire G en terme de performance énergétique. Autrement dit : ce sont des "passoires thermiques". D'après l'INSEE, plus de 18% des logements dans la Manche entrent dans cette catégorie.

7 ans pour se mettre aux normes

Une partie de ces logements est actuellement en location. Mais à l'horizon 2028, leurs propriétaires ne pourront plus les maintenir en l'état sur le marché locatif. Ils devront d'ici là, réaliser des travaux. Pour Tony Hamon, agent immobilier à Saint-Lô, et président de la FNAIM en Normandie, "cette loi va dans le bons sens. Cela fait des années que les professionnels de l'immobilier incitent déjà les propriétaires à réaliser des travaux. Mais _beaucoup d'entre eux n'ont que peu de moyens_. Il faudra donc leur laisser du temps et les accompagner financièrement".

Aujourd'hui, les propriétaires peuvent compter sur diverses aides, dont certaines, conditionnées à leurs revenus. Entre les dispositifs pilotés par l'Agence nationale de l'Habitat, le Département ou la région, ce sont en moyenne 1000 projets de rénovations lourdes de logements qui sont aidés chaque année depuis 2018. Et si pour l'instant, la majorité des projets sont portés par des propriétaires occupants, le nombre de propriétaires bailleurs devrait augmenter du fait de la loi.

Eviter la hausse des loyers

Le texte voté par les députés aura comme conséquence d'améliorer le confort thermique des logements et de réduire la facture énergétique des locataires de ces logements, qui présentent souvent des revenus modestes. "Reste à vérifier qu'il n'y aura pas de hausse des loyers qui aurait un effet désastreux pour les locataires", fait remarquer Philippe Morel, représentant de la Confédération nationale du logement dans la Manche. "C'est pour limiter cette tentation qu'une partie des aides à disposition est conditionnée au fait de s'engager à maintenir un loyer modéré", répond Odile Pierre, déléguée à l'ANAH au sein du Conseil départemental.

Et pour savoir sur quelles aides compter, deux adresses dans la Manche : le CDHAT et Les 7 vents du Cotentin.