180 agents forestiers de la Force 06 patrouillent dans les Alpes Maritimes pour éviter les gros incendies

Le risque d'incendie toujours important dans les Alpes Maritimes. Si la situation n'est pas aussi alarmante que dans le Var qui doit faire face depuis quatre jours à un gigantesque incendie dans le massif des Maures, les 180 agents forestiers de la Force 06 (Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes) veillent sur les forêts azuréennes de très près.

Chaque jour, des patrouilles sillonnent tout le département pour détecter et intervenir sur le moindre départ de feu, notamment sur les massifs de l'Esterel et du Tanneron. Un maillon essentiel, en partenariat avec l'ONF, pour agir au plus vite et éviter les gros incendies.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux à trois feux sur cinq éteints par les patrouilleurs

10 minutes : c'est le temps maximum qu'il faut pour éteindre tout départ de feu avant qu'il ne dégénère. Dans les Alpes-Maritimes pour agir au plus vite Laurent Ferouelle, le chef du territoire littoral ouest de l'unité Force 06 met en place un important dispositif. "Sur l'ouest du département, la zone de quadrillage préventif de l'Esterel et du Tanneron, on va retrouver six véhicule de patrouille. Un véhicule est équipé de deux hommes avec une capacité en eau qui va de 650 à 700 litres d'eau, les gens ont chacun un secteur de quadrillage", détaille-t-il.

Des agents qui patrouillent sur les axes principaux. D'abord pour aller au contact de la population mais aussi pour intervenir rapidement sur une fumée suspecte signalée. Ces patrouilles sont indispensables, selon Bruno Tessier du Cros, expert défense des forêts contre l'incendie dans le Var et les Alpes-Maritimes. "Ces patrouilles éteignent deux à trois feux sur cinq, c'est énorme ! Ces tout petits feux, peuvent faire naître un feu de 7.000 hectares. Ils sont fondamentaux", juge-t-il.

Dans les Alpes Maritimes, les risques sont actuellement modérés, grâce à un vent faible pour l'instant. Mais les patrouilleurs le savent, la situation peut rapidement empirer.