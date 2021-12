190 ans, 44 mètres : le séquoia du domaine de Campagne classé arbre remarquable

Il s'agit d'un sequoia "giganteum". Du haut de ses 44 mètres, c'est l'arbre le plus impressionnant du domaine de Campagne au sud-est du Bugue. Agé de 190 ans, son tronc mesure 3,24m de diamètre pour une circonférence de 10,20m. Le parc du château de Campagne compte 16 arbres qui ont entre 120 et 190 ans. Cet arbre vient de recevoir le label " arbre remarquable" attribué depuis plus de 20 ans par l'Association A.R.B.R.E.S ( Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Etudes et sauvegarde). Cette association distingue des arbres vivants qui sont exceptionnels par leur âge, leur taille ou encore leur histoire.

Sept arbres remarquables en Dordogne

En Dordogne, le sequoia du domaine de Campagne rejoint six autres arbres eux aussi labellisés "arbres remarquables" : le cèdre du château de Cardoux à Bourniquel ( 2001), l'if de Bertric-Burée ( 2002), le chêne de la Bigotie Marsalès à Monpazier( 2010), le peuplier noir d'Italie à Brantôme ( 2016), le chêne de queyssac ( 2016) et le chêne de Mussidan ( 2019).

Et pour admirer ce séquoia géant, rendez-vous au domaine de Campagne. Pendant les vacances scolaires, le parc est ouvert de 9h à 16h. L'entrée est gratuite.