VIDÉO- Île-de-Ré : une trentaine de pins coupés, une première depuis dix ans

Vous l'avez peut-être remarqué en allant vous balader du côté de l'Ile de Ré. Des tas de rondins de bois répartis le long de la route dans le secteur de la Combe à l'eau à Ars-en-Ré.

Depuis la mi-mars, l'Office National des Forêts de Charente-Maritime procède à la coupe d'une trentaine de pins, soit 2000 m2 de bois. Une première depuis dix ans. Le bois servira ensuite à faire des palettes ou de la pâte à papier.

Île-de-Ré : une trentaine de pins coupés, une première depuis dix ans © Radio France - Julien Morceli

L’ONF rassure, elle s’attaque uniquement aux arbres en mauvaise santé : ceux qui se retrouvent privés de soleil lorsque les arbres poussent trop proches les uns des autres. “Ils ne reçoivent plus de lumière et ne produisent plus de photo-synthèse”, justifie Jean-Bernard Duprate, de Office National des Forêts en Charente-Maritime.

Le bois est coupé grâce à une abatteuse forestière : sorte de grand tracteur qui sélectionne les meilleures billes. Elle les dépose ensuite en pile, à l’entrée de la forêt. L'abatteuse les dispose en fonction de leur qualité.

Les bois de faible qualité partiront en Gironde pour faire de la pâte à papier. Le reste, de meilleures catégories, partira dans les Deux-Sèvres pour faire des palettes.