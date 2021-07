Naissances exceptionnelles au zoo de Maubeuge : deux panthères du Sri Lanka, une espèce en danger d'extinction

Les petits félins sont nés début juin au zoo de Maubeuge, de l'union de Matara et Lankai. Une très bonne nouvelle pour l'espèce qui compte moins de 1.000 représentants à l'état sauvage et en captivité.

En bonne maman, Matara surveille de très près ses petits, sa première portée, elle les cache même dans leur enclos, mais on arrive quand même à entrevoir les adorables petites boules de poils tachetées d'environ 2 kilos. Des bébés qui se portent à merveille assure le directeur du parc Jimmy Ebel.

Les bébés vont très très bien, ils ont ouvert les yeux, ils sont toujours en allaitement, ils se déplacent de mieux en mieux et progressivement au courant de cet été, ils pourront aller gambader dans leur territoire extérieur. Et tout doucement le mâle qui ne participe pas à l'élevage des petits sera mis en contact avec sa progéniture

Et pour le moment impossible de trop approcher la maman, qui elle aussi est née au zoo en 2014, pour savoir s'il s'agit de petits mâles ou des femelles. Il faudra attendre encore un mois pour faire un examen complet des animaux et leur donner aussi un petit nom.

Les visiteurs devraient être associés au choix du prénom, visiteurs qui doivent se contenter pour le moment de regarder la croissance des bébés à travers un écran pour ne pas trop les déranger. C'est déjà bien pour José un habitué qui est venu montrer les panthères à son petit fils

C'est super, c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité !

Une des panthères du Sri Lanka du zoo de Maubeuge - Pauline Plancq

Un programme de conservation au zoo avec la reproduction mais aussi au Sri Lanka

Car effectivement aujourd'hui les panthères du Sri Lanka sont en danger d'extinction. Il ne reste que 775 individus à l'état sauvage gravement menacés à cause de la destruction de leur habitat et le braconnage, et en captivité, 80 félins vivent dans une vingtaine de parc.

Le zoo de Maubeuge participe à un programme européen de conservation de cette espèce, d'une part avec la reproduction sur site, mais aussi en finançant des programmes au Sri Lanka, directement explique le directeur Jimmy Ebel

Protéger son biotope, et l'ensemble des espèces qui vivent auprès de cette panthère puisque la panthère du Sri Lanka est ce qu'on appelle une espèce parapluie en haut de la chaîne alimentaire, ça nous permet de protéger donc tout un milieu, en sensibilisant la population locale

Une partie du programme est financée par les visiteurs car sur chaque entrée 10 centimes partent au fond de conservation du zoo.